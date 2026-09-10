Signo Land, Xây dựng Hòa Bình và PAK Việt Nam bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Signo Land

Ngày 9/9/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 501/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Signo Land số tiền 85 triệu đồng.

Nguyên nhân là vì công ty chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên 2025, năm 2025; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2024, năm 2024, bán niên 2025, năm 2025; Tình hình thanh toán gốc lãi năm 2024, bán niên 2025, năm 2025; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp năm 2024, bán niên 2025, năm 2025; Tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu SNLCH2123001 tại ngày đáo hạn; Hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn mã SNLCH2123001.

Signo Land tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bất động sản 216 (Bất động sản 216), thành lập vào năm 2015 với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng.

Tháng 11/2019, doanh nghiệp chuyển sang mô hình công ty cổ phần với tên mới là Công ty CP Đầu tư 216 và tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng. Ngày 24/12/2021, doanh nghiệp đã đổi tên thành Công ty CP Signo Land như hiện tại.

Signo Land cùng Công ty TNHH Hoa Phượng Thăng Long từng là liên danh chủ đầu tư thực hiện Dự Án Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại – Summit Building tại 216 Trần Duy Hưng (Hà Nội).

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 791,8 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của chủ đầu tư chiếm 20%, phần còn lại là vốn vay ngân hàng và vốn huy động từ các nguồn khác. Tuy nhiên từ đầu năm 2022, dự án này đã thuộc sở hữu của Công ty CP Veracity.

Xây dựng Hòa Bình

Với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (MCK: HBC) bị UBCKNN phạt tiền 92,5 triệu đồng.

Quyết định số 493/QĐ-XPHC của UBCKNN nêu rõ, HBC đã không công bố trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của HNX đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023, báo cáo Tình hình thanh toán gốc, lãi bán niên 2024, Báo cáo tài chính bán niên 2024, Báo cáo tình hình thực hiện cam kết bán niên 2024, báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024, Báo cáo về việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu HBCH2225001 (mua lại ngày 24/01/2025); Báo cáo về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn mã trái phiếu HBCH2225002; Báo cáo về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn mã trái phiếu HBCH2225001.

PAK Việt Nam

Theo Quyết định số 497/QĐ-XPVPHC của UBCKNN, Công ty TNHH PAK Việt Nam bị phạt tiền 92,5 triệu đồng cũng vì vi phạm công bố thông tin.

Cụ thể, PAK Việt Nam không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX đối với tài liệu: Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Công ty gửi nội dung CBTT không đúng thời hạn cho HNX các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022, Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022 và Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022.