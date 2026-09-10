90 công nhân của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt 120 km đường đèo, “chạy đua” giữa đại ngàn làm một việc đặc biệt cho trẻ em vùng cao

VinCons, doanh nghiệp xây dựng thuộc hệ sinh thái Vingroup, vừa chia sẻ hành trình hoàn thành các hạng mục được giao tại hai trường học khu vực biên giới Đà Nẵng, gồm Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Tây Giang và Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học - THCS A Vương.

Theo VinCons, tại công trình trường Tây Giang, doanh nghiệp triển khai các phần việc từ ngày 26/4 đến 28/7/2026. Trong khoảng thời gian này, các hạng mục gồm Khối Nội trú giáo viên, Khối Bộ môn và Khối Nhà ăn đã được hoàn thành.

Ngay sau đó, lực lượng của VinCons tiếp tục chuyển sang triển khai những hạng mục còn lại tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học - THCS A Vương. Từ ngày 28/7 đến 5/9, 90 công nhân cơ hữu của doanh nghiệp liên tục bám trụ tại công trường để thi công Khối Hiệu bộ 02, Khối Nội trú 06 và Khối Nhà ăn 05.

Sau 40 ngày thi công, toàn bộ những hạng mục cuối cùng thuộc phần việc của VinCons tại A Vương đã hoàn thành vào ngày 5/9. Thời điểm hoàn tất trùng với ngày khai giảng năm học 2026 - 2027, qua đó góp phần đưa công trình sẵn sàng phục vụ học sinh vùng cao bước vào năm học mới.

Hành trình của lực lượng kỹ sư, công nhân diễn ra trong điều kiện địa hình miền núi nhiều trở ngại. VinCons cho biết đường sá di chuyển hiểm trở, với những cung đường đèo dài hơn 120 km và thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ sạt lở.

Điều kiện sinh hoạt tại khu vực công trường cũng còn nhiều thiếu thốn, từ nguồn nước đến chỗ ăn ở. Theo doanh nghiệp, các khó khăn được lực lượng thi công khắc phục để tận dụng tối đa thời gian trên công trường và bảo đảm tiến độ các hạng mục được giao.

Việc đưa các hạng mục tại Tây Giang và A Vương về đích nằm trong bối cảnh Đà Nẵng đang đầu tư hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Thành phố triển khai các trường tại Tây Giang, A Vương, Hùng Sơn, Đắc Pring, La Êê và La Dêê nhằm cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh tại khu vực miền núi và biên giới.

Riêng tại Tây Giang, công trình trường học đã được đưa vào sử dụng đúng dịp khai giảng ngày 5/9. Công trình Tây Giang được xây dựng với hệ thống phòng học, phòng bộ môn, khu hành chính, khu nội trú, nhà ăn, nhà công vụ giáo viên cùng nhiều hạng mục phục vụ học tập và sinh hoạt. Đây là một trong những công trình trường học được Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ để phục vụ học sinh khu vực biên giới từ năm học mới.

VinCons hiện hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đảm nhiệm thi công nhiều dự án thuộc hệ sinh thái Vingroup. Doanh nghiệp cho biết mục tiêu của lực lượng thi công là hoàn thành các phần việc đúng thời điểm để trường Tây Giang và A Vương sẵn sàng đón học sinh ngay trong ngày khai giảng.