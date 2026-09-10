Phạt nhiều doanh nghiệp vì thông tin trái phiếu

Công ty cổ phần Signo Land, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, bị phạt 85 triệu đồng do chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên đối với nhiều tài liệu. Trong đó có báo cáo tình hình tài chính, sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu, thanh toán gốc lãi, thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu trong năm 2024-2025 và thông tin liên quan đến trái phiếu SNLCH2123001.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt loạt doanh nghiệp.

Một doanh nghiệp khác trong nhóm xây dựng là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2, bị phạt 150 triệu đồng. Doanh nghiệp công bố sai lệch số liệu lợi nhuận năm 2025.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng quý IV/2025 được công bố là 27,6 tỷ đồng, trong khi báo cáo tài chính riêng năm 2025 được kiểm toán ghi nhận gần 14,9 tỷ đồng. Ở báo cáo hợp nhất, lợi nhuận được công bố là 39,4 tỷ đồng, trong khi số liệu kiểm toán là 26,3 tỷ đồng. Doanh nghiệp buộc phải cải chính thông tin.

Một số trường hợp khác cũng bị xử phạt vì lỗi công bố thông tin. Công ty TNHH PAK Việt Nam bị phạt 92,5 triệu đồng do không gửi báo cáo về việc thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu năm 2022 và chậm công bố nhiều tài liệu liên quan đến báo cáo tài chính, sử dụng vốn phát hành trái phiếu và thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Công ty cổ phần Việt Vương cũng bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố nhiều báo cáo tài chính, báo cáo sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, thanh toán gốc lãi và thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu trong các năm 2021-2025.

Riêng Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang bị phạt 150 triệu đồng do công bố sai lệch lợi nhuận sau thuế năm 2025. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp hơn 11,5 tỷ đồng, trong khi báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán ghi nhận gần 4,9 tỷ đồng. Điện Quang bị buộc hủy bỏ hoặc cải chính thông tin sai lệch.