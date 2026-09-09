PV GAS sắp trả hơn 6.000 tỷ đồng cổ tức giữa lúc vướng tiêu chuẩn công ty đại chúng

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS, HoSE: GAS) vừa thống nhất phương án trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương ứng 2.500 đồng cho mỗi cổ phiếu. Thời gian thanh toán dự kiến kéo dài từ ngày 9/9 đến 20/11.

Với hơn 2,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, PV GAS dự kiến dành gần 6.032 tỷ đồng cho đợt phân phối lợi nhuận này.

Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN), cổ đông đang sở hữu 95,76% vốn PV GAS, ước tính nhận về khoảng 5.777 tỷ đồng, tương đương gần 96% tổng số tiền cổ tức được chi trả.

Khoản cổ tức lớn được PV GAS chi trả trong thời điểm cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp đang là vấn đề đáng chú ý.

Cuối tháng 8, PV GAS cho biết chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện của công ty đại chúng theo quy định hiện hành do tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết do các cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ thấp hơn ngưỡng tối thiểu 10%.

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/8, PV GAS có 24.743 cổ đông, sở hữu tổng cộng hơn 2,4 tỷ cổ phiếu. Tuy nhiên, nhóm cổ đông bên ngoài cổ đông lớn chỉ nắm khoảng 102 triệu cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng 4,24% vốn điều lệ.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Chủ tịch HĐQT PV GAS Nguyễn Thanh Bình cho biết doanh nghiệp đã trao đổi với Petrovietnam, đồng thời báo cáo Bộ Tài chính và Chính phủ để tìm phương án giúp PV GAS cùng một số đơn vị liên quan tiếp tục duy trì giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Theo lãnh đạo PV GAS, Petrovietnam đã đồng thuận với chủ trương và đang chỉ đạo triển khai các bước liên quan.

Song song với việc xử lý bài toán cơ cấu cổ đông, PV GAS đang bước vào giai đoạn kiện toàn bộ máy lãnh đạo.

Doanh nghiệp dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 vào ngày 14/9 theo hình thức trực tuyến tại TP.HCM. Một trong những nội dung trọng tâm là xem xét các đề xuất về nhân sự do cổ đông lớn trình lên.

Trước đó, từ ngày 21/7, ông Phạm Văn Phong thôi giữ chức Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của PV GAS, song vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT.

Trong thời gian chờ hoàn tất quy trình bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới, ông Huỳnh Quang Hải, Phó Tổng Giám đốc PV GAS, được giao phụ trách điều hành với vai trò Quyền Tổng Giám đốc, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kết phiên giao dịch ngày 9/9, cổ phiếu GAS ở mức 85.700 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, vốn hóa thị trường của PV GAS đạt khoảng 206.790 tỷ đồng.