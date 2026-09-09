Thu hơn 432.000 tỷ đồng nửa đầu năm, ngành F&B đang xuất hiện các 'cuộc săn' mặt bằng

Báo cáo thị trường kinh doanh F&B Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 vừa được iPOS.vn công bố sáng 9/9.



Theo đó, tính đến hết 6 tháng đầu năm, cả nước có khoảng 329.200 cửa hàng dịch vụ ẩm thực, chỉ giảm 0,1% so với cuối năm 2025. Tuy

nhiên, khi đặt trong chu kỳ vận động của ngành F&B qua nhiều năm, sự ổn định này lại là một tín hiệu đáng chú ý.

Bởi, 6 tháng đầu năm thường là giai đoạn thị trường diễn ra sự thanh lọc mạnh mẽ. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, những cửa hàng yếu về dòng tiền hoặc chưa có nền tảng vận hành ổn định thường phải rời thị trường. Vì vậy, số lượng điểm bán thường giảm mạnh trong nửa đầu năm và chỉ dần được bù đắp trở lại vào những tháng cuối năm.

Như vậy, việc tổng số cửa hàng năm nay chỉ giảm 0,1% cho thấy tốc độ đóng cửa đã chậm lại, và lượng cửa hàng mở mới đã đủ lớn để bù đắp phần lớn số điểm bán rời thị trường.

Đây cũng có thể xem là dấu hiệu cho thấy thị trường đang dần ổn định hơn, đồng thời hoạt động kinh doanh F&B bắt đầu đi vào khuôn khổ, chuyên nghiệp, và có kế hoạch.

Đáng chú ý, những doanh nghiệp có tiềm lực đang tận dụng chính giai đoạn sau Tết nguyên đán để mở rộng quy mô, đặc biệt khi nhiều mặt bằng lớn và có vị trí đẹp được trả lại thị trường.

Theo ông Nguyễn Đỗ Anh Quân - Giám đốc Nhãn hàng iPOS.vn, điều này tạo nên những 'cuộc săn' mặt bằng có tính toán và mang quy mô ngày càng lớn.

Một ví dụ điển hình là Highlands Coffee. Trong tháng 6/2026, thương hiệu này chính thức cán mốc 1.000 cửa hàng với điểm bán tại số 28 đường Thanh Niên, phường Tây Hồ, Hà Nội. Đây cũng là mặt bằng trước đó, do một thương hiệu chuỗi khác là Laika Cafe vận hành

Nửa đầu năm 2026, doanh thu toàn ngành F&B Việt Nam ước đạt 432,7 nghìn tỷ đồng, so với 406,1 nghìn tỷ cùng kỳ năm trước, tương đương mức tăng 6,55%.

Mức tăng này thậm chí nhỉnh hơn tốc độ tăng của cả năm 2025 là 5,5%. Nhìn từ tổng thể, các chuyên gia cho rằng đây là một con số tích cực.

Nguồn: iPOS.vn

Tuy nhiên, bóc tách dữ liệu cho thấy, Tết Ất Tỵ năm ngoái rơi vào ngày 29/01/2025, khá sớm, khiến mùa mua sắm bị chia đôi giữa tháng 12/2024 và tháng 1/2025.



Ngược lại, Tết Bính Ngọ vừa qua rơi vào ngày 17/02/2026, muộn hơn gần ba tuần, nên gần như trọn vẹn mùa cao điểm nằm trong nửa đầu năm.

Thêm vào đó, theo công bố báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), bình quân 6 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 4,38% so với cùng kỳ năm trước.



Nói cách khác, một phần trong mức tăng 6,55% so với cùng kỳ, đến từ các tác động vĩ mô, chứ không hoàn toàn từ sức mua ngang bằng.

Nguồn: iPOS.vn

Đối với dự định cho 6 tháng cuối năm, 52,01% doanh nghiệp F&B vẫn có kế hoạch mở thêm cửa hàng hoặc phát triển quy mô kinh doanh, thấp hơn mức 57,31% ghi nhận trước đó nhưng vẫn chiếm quá nửa thị trường. Tuy vậy, kế hoạch cho cả năm luôn rộng hơn kế hoạch chỉ còn sáu tháng.

Yếu tố mùa vụ cũng khiến con số này cần được nhìn tích cực hơn. Nửa cuối năm vốn là giai đoạn thuận lợi để F&B mở rộng, đặc biệt tại miền Bắc khi thời tiết chuyển lạnh, tạo điều kiện cho những mô hình như lẩu, nướng hay ăn uống theo nhóm vốn khó phát huy hết sức vào mùa hè.

Quý IV hàng năm đồng thời là cao điểm tiêu dùng với Giáng sinh, Tết Dương lịch và giai đoạn chuẩn bị cho Tết Âm lịch, khiến nhiều thương hiệu có xu hướng mở điểm bán từ trước để kịp đón mùa cao điểm.

Vì vậy, con số 52,01% nêu trên không chỉ phản ánh niềm tin vào thị trường, mà còn cho thấy nửa cuối 2026 có thể tiếp tục là một mùa mở rộng của thị trường.

Tuy nhiên, theo đại diện iPOS.vn, cuộc chơi ngày càng thuộc về những doanh nghiệp đủ khỏe để mở đúng thời điểm, thay vì mở rộng bằng mọi giá.