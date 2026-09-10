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Phiên 10/9: Khối ngoại tung gần 500 tỷ gom mạnh hai cổ phiếu "hot"

| | Thị trường chứng khoán

Phiên 10/9: Khối ngoại tung gần 500 tỷ gom mạnh hai cổ phiếu "hot"

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 386 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Sau nhịp rung lắc đầu phiên, VN-Index hồi phục mạnh trong phiên chiều nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, áp lực chốt lời gia tăng về cuối phiên khiến đà tăng thu hẹp, VN-Index chốt phiên tăng 2 điểm lên 1.829 điểm. Thanh khoản tiếp tục ở mức thấp, với tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 13.000 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 386 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 355 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VIC và FPT được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 248 tỷ đồng và 219 tỷ đồng. Như vậy, riêng hai mã này đã thu hút gần 500 tỷ đồng dòng tiền ngoại. Theo sau, SBT và DGW là mã tiếp theo được gom mạnh 96 và 94 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VHM dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 290 tỷ đồng. Theo sau là CTG và HDB, lần lượt bị bán ròng 74 tỷ đồng và 39 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 4 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá 15 tỷ đồng. Bên cạnh đó, NVB xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 0,3 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng NTP, MBS.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, IDC là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 14 tỷ đồng; theo sau SHS bị bán 3 tỷ, VC3, NRC bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 35 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MSR được khối ngoại ﻿mua 32 tỷ đồng. Theo sau, ABB và DRI cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

﻿Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 2 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , NSL, PHP,...

Mai Chi

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