Nâng hạng thị trường chứng khoán đến gần, khi nào vốn ngoại 'đổ bộ'?

Đến nay, áp lực bán đang có dấu hiệu sụt giảm. Theo số liệu từ SSI Research, riêng tháng 8, giá trị bán ròng còn 1.400 tỷ đồng, giảm 88,6% so với tháng 7 và thấp nhất trong 5 tháng.

Sự cải thiện chủ yếu đến từ việc lực bán giảm. Tổng giá trị bán tháng 8 giảm 22% so với tháng trước, xuống 41.700 tỷ đồng, trong khi giá trị mua vẫn quanh 40.400 tỷ đồng.

Thanh khoản thị trường tháng 8 đạt bình quân 18.700 tỷ đồng/phiên, thấp hơn đáng kể mức 26.900 tỷ đồng của 8 tháng đầu năm và 28.900 tỷ đồng của năm 2025. Điều này cho thấy nhịp hồi phục vừa qua chủ yếu đến từ việc áp lực bán hạ nhiệt, thay vì lực cầu đủ mạnh để lấn át nguồn cung.

Việc Việt Nam được FTSE Russell nâng lên thị trường mới nổi thứ cấp vào ngày 21/9 đang mở ra kỳ vọng về dòng vốn quốc tế. Tuy nhiên, dòng tiền này được phân bổ theo lộ trình, không phải toàn bộ ngay sau ngày nâng hạng. Tỷ trọng Việt Nam trong FTSE Emerging All Cap Index đã tăng từ khoảng 0,34-0,35% hồi tháng 3 lên 0,49-0,50% vào tháng 8.

Dòng vốn thụ động theo 2 kịch bản do SSI dự báo.

SSI Research dự báo, ở kịch bản cơ sở, với tỷ trọng khoảng 0,49%, tổng dòng vốn thụ động dự kiến vào Việt Nam qua các đợt triển khai khoảng 2,28 tỷ USD. Đợt đầu tiên trong tháng 9/2026 chỉ tương ứng 10%, khoảng 228 triệu USD. Phần còn lại khoảng 2,05 tỷ USD dự kiến được phân bổ trong các đợt tháng 3, tháng 6 và tháng 9/2027.

Ở kịch bản tích cực, khi tỷ trọng Việt Nam tăng lên 0,95% vào tháng 9/2027, dòng vốn thụ động có thể lên tới 4,45 tỷ USD.

Trong khi đó, theo Chứng khoán MBS, riêng tuần gần đây, khối ngoại vẫn bán ròng 1.446 tỷ đồng. Dù vậy, dòng tiền có sự phân hóa khi mua ròng VHM, MCH, FPT, trong khi bán ròng VCB, HPG, DXG.

Theo Chứng khoán MBS, sự lệch pha dòng tiền trước thời điểm nâng hạng là điều cần lưu ý. FTSE Russell chính thức nâng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi (Emerging Markets) từ ngày 21/9, nhưng dòng vốn theo các bộ chỉ số mới không đồng nghĩa sẽ lập tức được giải ngân toàn bộ.

Cụ thể, các quỹ ETF đang mô phỏng chỉ số Frontier Markets có thể phải hoàn tất việc cơ cấu, bán danh mục cổ phiếu Việt Nam trước thời điểm chuyển đổi. Trong khi đó, các quỹ Emerging Markets chỉ giải ngân đợt đầu với tỷ trọng khoảng 10% trong năm 2026, phần còn lại được phân bổ qua ba đợt trong năm 2027.

Điều này tạo ra trạng thái “bán một lần, mua nhiều đợt”, khiến nguồn cung kỹ thuật có thể vẫn gây áp lực lên thị trường trong ngắn hạn. Phần cung này phải được hấp thụ chủ yếu bởi dòng tiền trong nước, trong khi dòng vốn ngoại mới sẽ cần thời gian để giải ngân.