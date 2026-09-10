Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người thân sếp lớn Hòa Phát đăng ký bán cổ phiếu HPG

| | Thị trường chứng khoán

Người thân sếp lớn Hòa Phát đăng ký bán cổ phiếu HPG

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận từ ngày 15/9 đến 14/10/2026.

Trong thông báo mới nhất, bà Doãn Thị Bích, chị ruột ông Doãn Gia Cường, Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG), đăng ký bán 350.000 cổ phiếu HPG nhằm phục vụ mục đích cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận từ ngày 15/9 đến 14/10/2026.

Hiện bà Bích đang sở hữu 564.696 cổ phiếu HPG, tương đương 0,0067% vốn điều lệ. Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu HPG do bà nắm giữ sẽ giảm còn 214.696 đơn vị, tương ứng 0,0025% vốn. Trong khi đó, ông Doãn Gia Cường hiện sở hữu 105,83 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 1,25% vốn Hòa Phát.

Với thị giá HPG chốt phiên 10/9 ở mức 21.850 đồng/cổ phiếu, số cổ phiếu bà Bích đăng ký bán có giá trị khoảng 7,65 tỷ đồng.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Hòa Phát vừa đối mặt với thông tin về mức thuế chống bán phá giá 285,5 USD/tấn đối với HRC xuất khẩu sang Mexico. Theo Chứng khoán VietinBank (VBSE), dù mức thuế này tương đương khoảng 48-54% giá HRC thế giới, tác động trực tiếp đến Hòa Phát được đánh giá là không đáng kể do quy mô thị trường Mexico rất nhỏ.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu thép Việt Nam sang Mexico trong năm 2024 chỉ khoảng 1,26 triệu USD, tương đương 0,023% doanh thu của Hòa Phát. Theo VBSE, rủi ro đáng lưu ý hơn nằm ở khả năng các thị trường khác tiếp tục dựng hàng rào thương mại, đặc biệt trong bối cảnh Dung Quất 2 dự kiến bổ sung 3-4 triệu tấn HRC mỗi năm từ năm 2027.

Ở chiều hoạt động sản xuất, Hòa Phát tiếp tục ghi nhận sản lượng tăng tại Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất. Trong tháng 8/2026, sản lượng gang lỏng đạt 1 triệu tấn, tăng khoảng 2% so với tháng trước và gần 65% so với cùng kỳ năm 2025. Đây cũng là cột mốc đánh dấu một năm Hòa Phát vận hành đồng bộ cả 6 lò cao tại Khu liên hợp Dung Quất.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trước thềm nâng hạng: Khối ngoại chỉ dừng bán 4 tháng trong suốt 3 năm rưỡi

Trước thềm nâng hạng: Khối ngoại chỉ dừng bán 4 tháng trong suốt 3 năm rưỡi Nổi bật

Đúng 11 ngày nữa, chứng khoán Việt Nam đón một thay đổi lớn

Đúng 11 ngày nữa, chứng khoán Việt Nam đón một thay đổi lớn Nổi bật

Nâng hạng thị trường chứng khoán đến gần, khi nào vốn ngoại 'đổ bộ'?

Nâng hạng thị trường chứng khoán đến gần, khi nào vốn ngoại 'đổ bộ'?

16:32 , 10/09/2026
PV Gas sắp chi hơn 6.000 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025

PV Gas sắp chi hơn 6.000 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025

16:03 , 10/09/2026
Đề xuất sửa đổi, bổ sung nguyên tắc thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Đề xuất sửa đổi, bổ sung nguyên tắc thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

15:51 , 10/09/2026
Phiên 10/9: Khối ngoại tung gần 500 tỷ gom mạnh hai cổ phiếu "hot"

Phiên 10/9: Khối ngoại tung gần 500 tỷ gom mạnh hai cổ phiếu "hot"

15:45 , 10/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên