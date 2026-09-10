Người thân sếp lớn Hòa Phát đăng ký bán cổ phiếu HPG

Trong thông báo mới nhất, bà Doãn Thị Bích, chị ruột ông Doãn Gia Cường, Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG), đăng ký bán 350.000 cổ phiếu HPG nhằm phục vụ mục đích cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận từ ngày 15/9 đến 14/10/2026.

Hiện bà Bích đang sở hữu 564.696 cổ phiếu HPG, tương đương 0,0067% vốn điều lệ. Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu HPG do bà nắm giữ sẽ giảm còn 214.696 đơn vị, tương ứng 0,0025% vốn. Trong khi đó, ông Doãn Gia Cường hiện sở hữu 105,83 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 1,25% vốn Hòa Phát.

Với thị giá HPG chốt phiên 10/9 ở mức 21.850 đồng/cổ phiếu, số cổ phiếu bà Bích đăng ký bán có giá trị khoảng 7,65 tỷ đồng.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Hòa Phát vừa đối mặt với thông tin về mức thuế chống bán phá giá 285,5 USD/tấn đối với HRC xuất khẩu sang Mexico. Theo Chứng khoán VietinBank (VBSE), dù mức thuế này tương đương khoảng 48-54% giá HRC thế giới, tác động trực tiếp đến Hòa Phát được đánh giá là không đáng kể do quy mô thị trường Mexico rất nhỏ.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu thép Việt Nam sang Mexico trong năm 2024 chỉ khoảng 1,26 triệu USD, tương đương 0,023% doanh thu của Hòa Phát. Theo VBSE, rủi ro đáng lưu ý hơn nằm ở khả năng các thị trường khác tiếp tục dựng hàng rào thương mại, đặc biệt trong bối cảnh Dung Quất 2 dự kiến bổ sung 3-4 triệu tấn HRC mỗi năm từ năm 2027.

Ở chiều hoạt động sản xuất, Hòa Phát tiếp tục ghi nhận sản lượng tăng tại Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất. Trong tháng 8/2026, sản lượng gang lỏng đạt 1 triệu tấn, tăng khoảng 2% so với tháng trước và gần 65% so với cùng kỳ năm 2025. Đây cũng là cột mốc đánh dấu một năm Hòa Phát vận hành đồng bộ cả 6 lò cao tại Khu liên hợp Dung Quất.