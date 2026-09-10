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Nhóm công ty chứng khoán có động thái bất ngờ ngay trước thềm nâng hạng

| | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK mua ròng 288 tỷ đồng trên HoSE.

Thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh đầu phiên 10/9. Chỉ số chính giảm điểm về quanh 1.810 điểm với thanh khoản thấp. Thị trường phân hóa, áp lực cung giảm và phục hồi trở lại dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm công nghệ, bán lẻ. Kết phiên, VNI-Index tăng nhẹ 2,11 điểm (+0,12%) lên mức 1.829,25 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 386 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

T doanh CTCK bất ngờ trở lại mua ròng 288 tỷ đồng trên HoSE. Nhịp mua ngay trước thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng theo tiêu chuẩn của FTSE Russell.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại FUEKIVFS với giá trị -23 tỷ đồng, tiếp theo là NLG và BID cùng -5 tỷ, CTG và MWG cùng -4 tỷ đồng. Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như GMD và VTP cùng -3 tỷ, VPI, FRT và SBT cùng -2 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, VHM được mua ròng mạnh nhất với giá trị 35 tỷ đồng. Theo sau là FPT (30 tỷ), VIC (28 tỷ), VNM (26 tỷ), MSN (20 tỷ), HPG (19 tỷ), TCB (18 tỷ), STB (13 tỷ), VCB (12 tỷ) và LPB (11 tỷ đồng).

An Thái

Nhịp sống thị trường

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