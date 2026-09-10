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Nhà cung cấp gỗ nội thất hàng đầu Việt Nam chi hơn 150 tỷ đồng trả cổ tức ngay tháng 9

| | Thị trường chứng khoán

Nhà cung cấp gỗ nội thất hàng đầu Việt Nam chi hơn 150 tỷ đồng trả cổ tức ngay tháng 9

Thời gian thanh toán dự kiến vào 30/9/2026.

CTCP Gỗ An Cường (mã: ACG) thông báo ngày 17/9 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào 30/9/2026.

Với gần 151 triệu cổ phiếu lưu hành, ước tính Gỗ An Cường cần chi khoảng 151 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này.

Về cơ cấu cổ đông, Công ty TNHH Đầu tư NC Việt Nam là công ty mẹ sở hữu hơn 75,46 triệu cổ phiếu ACG, tương ứng 50% vốn (tại ngày 30/06/2026) và Công ty TNHH Whitlam Holding Pte sở hữu hơn 27 triệu cổ phiếu, chiếm 18% vốn có thể nhận về lần lượt 76 tỷ và 27 tỷ đồng.

Trước đó, vào quý 4/2025, Gỗ An Cường đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 với tỷ lệ 13%, tương ứng chi số tiền khoảng 196 tỷ đồng. Sau hai đợt thanh toán, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2025 của doanh nghiệp đạt 23% bằng tiền mặt, đúng như kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2026 đặt ra.﻿

Theo tìm hiểu, ﻿Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (ACG), tiền thân là Công ty TNHH Thương mại An Cường, được thành lập năm 1994. Năm 2014, Doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và buôn bán hàng gỗ gia dụng, gỗ công nghiệp, hàng trang trí nội thất, thiết bị nhà bếp và các sản phẩm từ gỗ và các dịch vụ gia công lắp đặt.

﻿Về tình hình kinh doanh sau 6 tháng đầu năm 2026, Gỗ An Cường ghi nhận doanh thu hơn 2.349 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 242 tỷ đồng, tăng 8%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 5.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 604 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 20% so với kết quả năm 2025. Sau nửa đầu năm, ACG đã hoàn thành khoảng 44% kế hoạch doanh thu và 40% mục tiêu lợi nhuận.

﻿Trên thị trường, cổ phiếu ACG đóng cửa phiên 10/9 tại mốc 31.800 đồng/cp.

Nhà cung cấp gỗ nội thất hàng đầu Việt Nam chi hơn 150 tỷ đồng trả cổ tức ngay tháng 9- Ảnh 1.

Ngọc Ly

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