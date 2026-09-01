Đại gia Việt có thêm hơn 200 tỷ đồng trong ngày iPhone 18 ra mắt

Phiên giao dịch ngày 10/9, cổ phiếu DGW của CTCP Thế giới số (Digiworld) trở thành tâm điểm chú ý khi tăng hết biên độ, đóng cửa tại mức 44.750 đồng/cp.

Đà tăng mạnh của DGW giúp vốn hóa thị trường Digiworld tăng lên gần 9.900 tỷ đồng. Đồng thời, giá trị tài sản của ông Đoàn Hồng Việt, Chủ tịch HĐQT Digiworld, cũng ghi nhận mức tăng đáng kể trong ngày giao dịch này.

Created Future có mối liên hệ trực tiếp với Digiworld. Ông Đoàn Hồng Việt hiện là Chủ tịch HĐQT Digiworld, đồng thời là Chủ tịch Created Future. Trong khi đó, bà Tô Hồng Trang - vợ ông Việt, hiện là Thành viên HĐQT Digiworld đồng thời là Tổng Giám đốc Created Future. Cả hai hiện không sở hữu trực tiếp cổ phiếu DGW, nhưng nắm giữ tới 99% cổ phần Created Future.

Mới đây, Created Future đã hoàn tất mua thêm 2 triệu cổ phiếu DGW trong thời gian từ ngày 13/8 đến 8/9. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu DGW do tổ chức này nắm giữ tăng lên hơn 71,6 triệu đơn vị, tương ứng sở hữu 32,06% vốn Digiworld.

Đà tăng trần của cổ phiếu DGW giúp giá trị lượng cổ phiếu do tổ chức liên quan đến ông Đoàn Hồng Việt nắm giữ tăng thêm khoảng 211 tỷ đồng chỉ trong một ngày.

Ngày 10/9 cũng đánh dấu thời điểm Apple tổ chức sự kiện ra mắt iPhone 18. Mỗi mùa iPhone mới xuất hiện, nhóm doanh nghiệp trong chuỗi phân phối thiết bị công nghệ thường nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư nhờ kỳ vọng nhu cầu nâng cấp sản phẩm tăng lên.

Về hoạt động kinh doanh, Digiworld ghi nhận kết quả tích cực trong nửa đầu năm 2026. Công ty đạt gần 15.800 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 40%, trong khi lãi ròng đạt 509 tỷ đồng, tăng 130%. Với kết quả này, công ty đã thực hiện khoảng 50% kế hoạch doanh thu và 77% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Mảng điện thoại di động tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của Digiworld khi doanh nghiệp tham gia phân phối nhiều thương hiệu công nghệ lớn trên thị trường. Ngoài điện thoại, Digiworld còn hoạt động trong các lĩnh vực như thiết bị văn phòng, thiết bị gia dụng và hàng tiêu dùng.