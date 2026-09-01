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Dự báo rung lắc sắp xuất hiện, Vietcap chỉ tên 2 cổ phiếu phù hợp để "lướt sóng"

| | Thị trường chứng khoán

Dự báo rung lắc sắp xuất hiện, Vietcap chỉ tên 2 cổ phiếu phù hợp để "lướt sóng"

Vietcap dự báo sang nửa cuối tháng, chỉ số có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh để củng cố sau hai tháng tăng điểm, với vùng 1.790 điểm được xác định là hỗ trợ quan trọng.

Trong báo cáo triển vọng thị trường tháng 9/2026, Chứng khoán Vietcap đánh giá bức tranh kinh tế vĩ mô 8 tháng đầu năm tiếp tục cho thấy đà tăng trưởng tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,3% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11,9%; kim ngạch xuất khẩu tăng 22,4% và nhập khẩu tăng 35,3%.

Dòng vốn FDI tiếp tục là một điểm sáng khi vốn đăng ký tăng 55,4% so với cùng kỳ, đạt 40,6 tỷ USD, trong khi vốn FDI giải ngân tăng 12%, đạt 17,3 tỷ USD. PMI ngành sản xuất Việt Nam do S&P Global công bố cũng tăng lên 53,3 điểm trong tháng 8, từ mức 52,9 điểm của tháng 7, duy trì trên ngưỡng 50 điểm tháng thứ 14 liên tiếp.

Một yếu tố hỗ trợ đáng chú ý đối với thị trường chứng khoán trong tháng 9 là việc rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) sẽ có hiệu lực từ ngày 21/9. Theo Vietcap, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể đón nhận những dòng vốn đầu tiên từ các quỹ đầu tư thụ động mô phỏng chỉ số, với quy mô ước tính khoảng 10% trong tổng số 2,3 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, Vietcap lưu ý những rủi ro đến từ diễn biến địa chính trị tại Trung Đông khi căng thẳng leo thang trở lại có thể đẩy giá dầu thế giới tăng, qua đó tạo thêm áp lực lên xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu Chính phủ tại nhiều nền kinh tế lớn như Mỹ, Nhật Bản, Đức và Anh. Diễn biến này cũng có thể tác động đến quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp chính sách tháng 9.

Về kỹ thuật, Vietcap nhận định VN-Index vẫn duy trì đà tăng bắt đầu từ giữa tháng 8. Tuy nhiên, mức tăng của chỉ số trong những phiên gần đây phụ thuộc nhiều hơn vào diễn biến của cổ phiếu VIC, trong khi độ rộng thị trường đang dần nghiêng về phía tiêu cực.

Dự báo rung lắc sắp xuất hiện, Vietcap chỉ tên 2 cổ phiếu phù hợp để "lướt sóng"- Ảnh 1.

Vietcap dự báo VN-Index có khả năng hướng lên vùng 1.875-1.895 điểm trong nửa đầu tháng 9, với sự điều tiết của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Sang nửa cuối tháng, chỉ số có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh để củng cố sau hai tháng tăng điểm, với vùng 1.790 điểm được xác định là hỗ trợ quan trọng.

Trong danh sách cổ phiếu đáng chú ý, Vietcap lựa chọn VNM và VCB cho mục tiêu đầu tư ngắn hạn dựa trên phân tích kỹ thuật. Ở góc nhìn cơ bản, VRE và DCM nằm trong nhóm cổ phiếu nổi bật được đội ngũ phân tích của Vietcap theo dõi, nhờ được đánh giá có triển vọng tăng trưởng tốt trong trung và/hoặc dài hạn.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
cổ phiếu

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