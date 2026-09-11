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Một ngân hàng vừa được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm hơn 4.161 tỷ đồng

| | Tài chính - ngân hàng

Một ngân hàng vừa được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm hơn 4.161 tỷ đồng

Theo đó, vốn điều lệ ngân hàng sẽ tăng lên gần 32.000 tỷ đồng.

Ngày 11/9/2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank, mã chứng khoán: TPB) công bố đã nhận được Công văn số 8301/NHNN-QLGS ngày 10/9/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chấp thuận cho TPBank tăng vốn điều lệ tối đa thêm 4.161.070.300.000 đồng thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối.

Phương án tăng vốn này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của TPBank thông qua ngày 24/4/2026. Theo phương án đã được cổ đông phê duyệt, TPBank sẽ phát hành hơn 416 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 15%, tức mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Hiện vốn điều lệ của TPBank đạt hơn 27.740 tỷ đồng, tương ứng gần 2,8 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Nếu đợt phát hành hoàn tất theo kế hoạch, vốn điều lệ ngân hàng sẽ tăng thêm hơn 4.161 tỷ đồng, lên trên 31.901 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, TPBank ghi nhận những con số khả quan trong nửa đầu năm 2026, với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.668 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng 9,62% và tỷ lệ nợ xấu (NPL) được duy trì dưới 1,5%. Ngân hàng cho biết nguồn vốn tăng thêm sẽ được ưu tiên cho ba mục đích: đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và hệ thống công nghệ thông tin, mở rộng mạng lưới kinh doanh; bổ sung vốn trung dài hạn phục vụ hoạt động kinh doanh; và bổ sung vốn hoạt động, phát triển dịch vụ cùng các hoạt động phi tín dụng. Việc tăng vốn điều lệ cũng giúp TPBank duy trì hệ số an toàn vốn (CAR) ở mức cao, tạo thêm dư địa cho tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới.


Lan Anh

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