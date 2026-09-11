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Lãi suất tiết kiệm hôm nay ngày 11/9: Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, BVBank, Techcombank,...

| | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến hôm nay ngày 11/9 được khảo sát tại 35 ngân hàng thương mại.

Lãi suất kỳ hạn 12 tháng

Xét theo từng kỳ hạn, mức chênh lệch giữa các ngân hàng vẫn rõ nét nhất ở kỳ hạn 12 tháng, khi biểu lãi suất trải dài từ 3,7%/năm đến 7,8%/năm. ACB vẫn là ngân hàng niêm yết cao nhất với 7,8%/năm, kế đến là Sacombank 7,5%/năm và LPBank 7,2%/năm; VIB cũng góp mặt trong nhóm cao với 7%/năm cho đúng kỳ hạn này. Ở nhóm quy mô nhỏ hơn, BacABank, PGBank và BVBank đều đang niêm yết quanh 6,9-7,1%/năm, không thua kém nhiều so với khối tư nhân lớn. Nhóm Big4 (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV) giữ nguyên 6,8%/năm, còn SCB vẫn thấp nhất hệ thống với 3,7%/năm. Tuy nhiên, tại SCB riêng kỳ hạn 13 tháng dạng tiền gửi thông thường, ngân hàng này lại niêm yết tới 8,7%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 6 tháng

Ở kỳ hạn 6 tháng, mặt bằng chung dao động 4,65-7,6%/năm. ACB dẫn đầu biểu niêm yết chính thức với 7,6%/năm, theo sau là Sacombank 7,2%/năm.

Tuy nhiên nếu tính cả ưu đãi, một số ngân hàng sẽ có lãi suất cao hơn. Chẳng hạn BVBank niêm yết gốc 6,7%/năm nhưng đang cộng thêm 1,9%/năm cho khách gửi tiết kiệm trực tuyến lần đầu qua Digimi (từ 10 triệu đồng), đưa lãi suất thực nhận lên khoảng 8,6%/năm.

Nhóm Big4 và một loạt ngân hàng khác như MBV, VCBNeo niêm yết quanh 6,6-7%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 3 tháng

Lãi suất kỳ hạn này ít chênh lệch giữa các ngân hàng, phổ biến 4,7-4,75%/năm với hầu hết ngân hàng, ngoại trừ GPBank (3,7%/năm) và SCB (1,9%/năm) neo thấp hơn hẳn. Kỳ hạn 18 tháng phổ biến 5,8-7,5%/năm, dẫn đầu là Sacombank với 7,5%/năm và LPBank 7,15%/năm, trong khi Big4 giữ 6,8%/năm và SCB vẫn thấp nhất với 3,9%/năm.

Về các chương trình cộng thêm giá trị cho người gửi tiền, NCB còn hai tuần nữa mới kết thúc chương trình quay thưởng bất động sản (đến 25/9), mỗi tuần trao một căn hộ Sun Group trị giá tới 10 tỷ đồng cho khách có tổng sổ tiết kiệm mở mới trong tháng từ 5 tỷ đồng. Sacombank song song chạy chương trình quay số trúng căn hộ 2 tỷ đồng cho khách gửi tại quầy. Còn BVBank, ngoài phần lãi suất cộng thêm đã nói ở kỳ hạn 6 tháng, cũng đang tặng quà theo giá trị giao dịch trong chương trình "Giao dịch ngay - Quà trao tay", từ áo mưa cho khoản gửi từ 100 triệu đồng đến bộ quà kèm bình giữ nhiệt cho khoản trên 1 tỷ đồng.

Thanh Anh

An ninh tiền tệ

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