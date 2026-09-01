SCB chuyển địa điểm đặt trụ sở chính sau khi đóng cửa hàng trăm phòng giao dịch

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa công bố thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính. Theo đó, kể từ ngày 15/9/2026, trụ sở chính của ngân hàng sẽ chuyển từ địa chỉ số 19-21-23-25 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM sang số 242 Cống Quỳnh, phường Bến Thành, TP.HCM.

Việc thay đổi được thực hiện trên cơ sở văn bản số 3078/QLGS5 ngày 10/7/2026 của Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng; Quyết định số 75/QĐ-SCB-HĐQT.26.00 ngày 3/8/2026 của Hội đồng quản trị SCB và văn bản số 120/QĐ-QLGS5 ngày 8/9/2026 của Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng về việc sửa đổi nội dung địa chỉ trụ sở chính tại Giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng.

SCB cho biết số điện thoại tại trụ sở chính mới là (028) 2222 8686. Trên website, ngân hàng hiện cũng đã cập nhật địa chỉ hội sở tại số 242 Cống Quỳnh, phường Bến Thành, TP.HCM.

Thời gian gần đây, SCB liên tục sắp xếp lại hoạt động và thu gọn mạng lưới trên toàn hệ thống. Tính đến nay, ngân hàng đã thực hiện đóng hơn 180 phòng giao dịch tại nhiều địa phương.

Song song với đó, ngân hàng đẩy mạnh công tác xử lý tài sản. Theo thông tin SCB công bố, ngân hàng đã thành lập bộ phận quản lý độc lập để thực hiện công tác xử lý tài sản bảo đảm, đồng thời rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và gửi hơn 7.200 lượt văn bản đến các cơ quan chức năng nhằm xác lập quyền quản lý, xử lý đối với 1.120 mã tài sản.

Đối với các tài sản có giá trị lớn, tính chất pháp lý phức tạp hoặc liên quan đến nhiều bên, SCB cho biết đang từng bước hoàn thiện các thủ tục cần thiết dưới sự hướng dẫn, giám sát của Ngân hàng Nhà nước, Ban Kiểm soát đặc biệt và các cơ quan chức năng liên quan.

Ngân hàng cho biết đã tiến hành thu nợ, khắc phục đối với các nghĩa vụ nợ thuộc Bản án số 157 và Bản án số 1125 với tổng số tiền 897 tỷ đồng.

Trong khi đó, đối với dư nợ tín dụng nằm ngoài 2 bản án trên, SCB cho biết đã xử lý, thu hồi hơn 36.000 tỷ đồng nợ gốc, lãi và phí.

Trước đó, vào tháng 10/2022, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt sau những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Thời gian tới, SCB cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan để xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ theo đúng trình tự, quy định pháp luật. Việc công khai các tài sản đưa ra đấu giá cũng được thực hiện nhằm tạo điều kiện để khách hàng, nhà đầu tư và các bên quan tâm tiếp cận thông tin và tham gia theo quy định.