Tỷ giá ngày 13-9: USD có thể tăng trở lại

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.596 đồng/USD, duy trì ổn định so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần là 26.876 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.316 đồng/USD.

Cùng thời điểm, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.730 – 26.110 đồng/USD (mua vào - bán ra), duy trì ổn định so với cùng thời điểm hôm qua. BIDV cũng niêm yết tại mức 25.730 – 26.110 đồng/USD (mua vào - bán ra).

HDBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.730 – 26.100 đồng/USD (mua vào - bán ra), duy trì ổn định so với sáng qua. Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.740 - 26.120 đồng/USD (mua vào - bán ra). TPBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.740 - 26.120 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Các chiến lược gia của Citi nhận định, cặp tỷ giá EUR/USD có thể trở lại mức đỉnh mùa hè gần 1,17 USD/Euro nếu quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới khiến nhà đầu tư bán USD theo tin. Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị và sức hấp dẫn của lãi suất thực tại Mỹ có thể hạn chế đà suy yếu của đồng bạc xanh.

Kịch bản Fed hạ lãi suất được đánh giá có khả năng xảy ra vào tuần tới. Động thái này có thể gây áp lực lên USD trong ngắn hạn, khi nhà đầu tư chốt lời sau đà tăng gần đây. Dù vậy, những bất ổn địa chính trị và lãi suất thực hấp dẫn của Mỹ có thể hỗ trợ đồng USD trong trung hạn, từ 6 - 12 tháng.

Theo Citi, các diễn biến về năng lượng và địa chính trị đang làm phức tạp mối quan hệ thông thường giữa chênh lệch lãi suất và tỷ giá. Đối với đồng Euro, chính sách cứng rắn của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể chưa đủ tạo động lực tăng bền vững nếu những lo ngại địa chính trị tiếp tục kéo dài.

Về kỹ thuật, EUR/USD đang được hỗ trợ quanh mức 1,1575 USD/Euro. Việc duy trì trên ngưỡng này có thể mở ra cơ hội để cặp tỷ giá trở lại vùng 1,17 USD/Euro, dù đà tăng vẫn chịu sức ép từ các rủi ro địa chính trị.