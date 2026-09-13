Loạt dự án lớn tại Hà Nội được Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, MSB, TPBank, NCB rót vốn

Chiều 12/9, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội nghị "Giải pháp khơi thông nguồn lực tài chính - ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế Thủ đô giai đoạn 2026-2030". Tại đây, nhiều ngân hàng đã cam kết thu xếp, tài trợ vốn cho các dự án trọng điểm của Hà Nội, từ hạ tầng giao thông, đô thị đến chuyển đổi xanh.

Lãnh đạo NHNN và Lãnh đạo TP Hà Nội chứng kiến ký kết hợp tác giữa TCTD và doanh nghiệp. (Ảnh: SBV)

Cụ thể, Agribank Chi nhánh Hà Nội và Công ty Cổ phần Kinh doanh và Xây dựng Nhà hợp tác đầu tư xây dựng tổ hợp văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại và nhà ở thương mại tại số 94 Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng.

Vietcombank Chi nhánh Hà Nội và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội hợp tác tài trợ đầu tư phương tiện, đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi xe buýt điện.

BIDV Chi nhánh Hà Nội và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội (Handico) tài trợ vốn cho các dự án của Handico trong giai đoạn 2026-2030.

VietinBank Chi nhánh Thành An và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương hợp tác triển khai các dự án và phương án của tập đoàn giai đoạn 2026-2030.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) và Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Bắc Hà Nội ký thỏa thuận hợp tác toàn diện để triển khai dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Ngân hàng MSB và Công ty TNHH Thành phố Công nghệ Xanh Hà Nội hợp tác nghiên cứu, thu xếp tài chính và tín dụng cho dự án Khu đô thị Thành phố Công nghệ Xanh Hà Nội.

TPBank và Công ty Cổ phần Vinhomes hợp tác thu xếp tài chính thực hiện dự án Khu đô thị Thể thao quốc tế Hà Nội trải dài trên 11 phường, xã.

MB Chi nhánh Hai Bà Trưng và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội (Handico) tài trợ đầu tư xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City.

Agribank (chi nhánh khác) và Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Bắc Hà Nội tài trợ dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình và Thủ đô Hà Nội.

MB Chi nhánh Hai Bà Trưng và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội (Handico) hợp tác phát triển dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long - Urban City.

Vietcombank và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội (Handico) hợp tác đầu tư xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long - Urban City.

Thống kê của NHNN Chi nhánh Khu vực I, đến ngày 30-6-2026, 13 tổ chức tín dụng đã tham gia tài trợ 29 chương trình, dự án lớn, quan trọng của Hà Nội, với tổng số tiền cam kết cấp tín dụng trên 63.000 tỷ đồng. Dư nợ thực tế đạt gần 15.000 tỷ đồng, trong đó vốn trung và dài hạn chiếm trên 65%.