Một thành phố có hệ thống ngân hàng huy động vốn chiếm hơn 37% trên cả nước

Theo báo cáo tại Hội nghị Giải pháp khơi thông nguồn lực tài chính - ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế Thủ đô giai đoạn 2026 - 2030, trong 8 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội Hà Nội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Thu ngân sách nhà nước tiếp tục là điểm sáng với tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 529.377 tỷ đồng, bằng 81,4% dự toán, tăng 10,6%; Giải ngân đầu tư công đạt 92.592 tỷ đồng, bằng 77,17% kế hoạch Thủ tướng giao; Thu hút FDI đạt khoảng 3,752 tỷ USD, bằng 83,05% mục tiêu năm và đứng thứ 3 cả nước.

Tuy nhiên, yêu cầu tăng trưởng của Hà Nội trong thời gian còn lại là rất cao. GRDP 6 tháng đầu năm tăng 8,22%; theo kịch bản điều hành, 6 tháng cuối năm phải tăng 13,44%, trong đó quý III tăng 12,54% và quý IV tăng 14,26%.

Điều đó đòi hỏi Thành phố phải tăng tốc mạnh mẽ, khơi thông và đưa nhanh các nguồn lực vào đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tạo thêm năng lực và động lực tăng trưởng cho nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, nguồn lực tài chính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là điều kiện then chốt để triển khai các dự án lớn của Thành phố.

Cùng với việc tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, cần huy động hiệu quả nguồn lực ngoài ngân sách, nhất là vốn tín dụng và nguồn lực từ khu vực doanh nghiệp với yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng quy mô vốn, mà quan trọng hơn là nâng cao khả năng kết nối giữa nguồn vốn và các dự án có tính khả thi, hiệu quả, có phương án tài chính và khả năng hoàn vốn phù hợp.

Về hoạt động của hệ thống ngân hàng, với 165 tổ chức tín dụng và hơn 2.000 điểm giao dịch, Hà Nội là một trong những trung tâm tiền tệ, ngân hàng hàng đầu cả nước, chiếm hơn 37% tổng huy động vốn và khoảng 31% dư nợ cho vay toàn nền kinh tế.

Hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn trong 8 tháng đầu năm đã đạt nhiều kết quả tích cực, dư nợ tín dụng trên địa bàn tăng 13,05%, cao hơn mức tăng chung của toàn hệ thống, góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN và Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội.

Tại Hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đứ Ấn đề nghị UBND thành phố Hà Nội và các sở, ngành của Thành phố tiếp tục tập trung tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, nghĩa vụ tài chính và các điều kiện pháp lý khác, qua đó nâng cao mức độ sẵn sàng của dự án. Dự án càng đầy đủ pháp lý, rõ tiến độ, rõ phương án tài chính thì tổ chức tín dụng càng có cơ sở để thẩm định, quyết định cấp vốn nhanh hơn và an toàn hơn.

Bên cạnh đó, tiếp tục đa dạng hóa nguồn lực tài chính trung và dài hạn cho phát triển Thủ đô; phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công và PPP, đồng thời nghiên cứu sử dụng phù hợp các công cụ của thị trường vốn, trái phiếu, tài chính xanh, các quỹ tài chính, ODA, vốn vay ưu đãi và các nguồn lực hợp pháp khác, qua đó giảm phụ thuộc quá mức vào tín dụng ngân hàng.

Thống đốc cũng cho rằng cần duy trì cơ chế chia sẻ thông tin thường xuyên với NHNN Chi nhánh Khu vực 1 và các tổ chức tín dụng về danh mục chương trình, công trình, dự án quan trọng; tiến độ thực hiện, nhu cầu vốn theo từng giai đoạn, cơ cấu nguồn vốn và khả năng hoàn vốn, để hệ thống ngân hàng có thể tiếp cận, nghiên cứu phương án tài trợ từ sớm; phối hợp hoàn thiện hạ tầng dữ liệu phục vụ hoạt động tín dụng và tài chính toàn diện; thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu doanh nghiệp, thuế, hóa đơn, bảo hiểm và các dữ liệu hợp pháp khác theo quy định; đồng thời nâng cao hiệu quả các cơ chế bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngoài ra, Thống đốc Phạm Đức Ấn cũng đề nghị các doanh nghiệp, chủ đầu tư chủ động đa dạng hóa nguồn vốn, tránh phụ thuộc vào một kênh duy nhất; nâng cao năng lực tài chính và quản trị, minh bạch báo cáo tài chính, chuẩn hóa dữ liệu hoạt động và dòng tiền để gia tăng khả năng tiếp cận tín dụng. Phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, dòng tiền rõ ràng và thông tin minh bạch là cơ sở quan trọng để ngân hàng thẩm định và quyết định tín dụng. Các hiệp hội doanh nghiệp cũng cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tổng hợp nhu cầu vốn theo ngành, phản ánh kịp thời vướng mắc, đồng thời hỗ trợ hội viên nâng cao minh bạch tài chính và chuẩn hóa dữ liệu phục vụ tiếp cận vốn.



