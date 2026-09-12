Giới chuyên gia vẫn bất đồng việc Fed có tăng lãi suất vào tuần tới

Lạm phát tăng trở lại, nâng cao kỳ vọng tăng lãi suất

Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ (BLS) cho biết hôm thứ Sáu (11/9), CPI đã tăng 0,4% trong tháng 8 so với tháng trước sau khi nhích nhẹ 0,1% vào tháng 7. Còn so với cùng kỳ năm trước, CPI tăng 3,4% trong tháng 8, tương đương với mức tăng của tháng 7.

Nguyên nhân khiến CPI tháng 8 tăng tốc chủ yếu do giá xăng tăng vọt 3,9% sau hai tháng giảm liên tiếp đã chiếm hơn một phần ba mức tăng của CPI. Trong khi giá thực phẩm chỉ nhích nhẹ 0,1% tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 8.

Nếu loại trừ thực phẩm và năng lượng, CPI cơ bản tăng 0,3% trong tháng 8 so với tháng trước, cao hơn dự báo của các chuyên gia kinh tế và là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 4. Tuy nhiên tốc độ tăng hàng năm của CPI cơ bản lại giảm về còn 2,4% trong tháng 8 từ mức 2,5% của tháng 7.

Với dữ liệu CPI này và dữ liệu PPI được công bố trước đó một ngày, hầu hết các chuyên gia kinh tế dự báo chỉ số gia chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cơ bản – thước đo lạm phát ưa thích của Fed - sẽ tăng với tốc đọ hàng tháng là 0,3% trong tháng 8 sau khi tăng 0,2% vào tháng 7. Trong khi các ước tính về mức tăng hàng năm của PCE cơ bản tập trung quanh mốc 3,4%, cao hơn một chút so với mức tăng 3,3% của tháng 7.

“Lạm phát năng lượng không chỉ dừng lại ở trạm xăng. Nó lan truyền qua xe tải, máy bay và tàu chở hàng đến hầu hết các cửa hàng trên khắp nước Mỹ”, Sung Won Sohn - Giáo sư tài chính và kinh tế tại Đại học Loyola Marymount, nhận định. “Khả năng cao là Fed sẽ tăng lãi suất điều hành... họ không thể để cú sốc năng lượng biến thành cú sốc lan rộng ra mọi lĩnh vực”.

Theo công cụ FedWatch của CME, ban đầu thị trường tài chính định giá xác suất 91% cho việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp của Fed vào thứ Ba và thứ Tư tuần tới, trước khi điều chỉnh về mức 87%. Nhưng con số này cũng tăng so với mức 72% ghi nhận vào thứ Năm.

Fed sẽ tăng lãi suất vào tuần tới...

Nhiều chuyên gia kinh tế cũng có chung góc nhìn với thị trường khi cho rằng áp lực lạm phát sẽ khiến Fed tăng lãi suất vào ngày 16/9 tới.

Brian Jacobsen – Chuyên gia kinh tế trưởng của Annex Wealth Management cho biết, mặc dù chỉ số CPI tổng thể mang tính nhiễu nhiều hơn là tín hiệu thực sự, nhưng tín hiệu từ lạm phát cơ bản cho thấy lạm phát đang đi sai hướng. Theo đó, lạm phát cơ bản tháng 6 là 0% (so với tháng trước), sau đó là 0,2% vào tháng 7 và 0,3% vào tháng 8. “Không cần đến các kỹ thuật thống kê phức tạp cũng có thể thấy rằng đây không phải là quỹ đạo mà Fed mong muốn”, ông nói.

Trong khi Skyler Weinand – Giám đốc đầu tư tại Regan Capital thẳng thắn chỉ ra, mặc dù dữ liệu CPI công bố hôm thứ Sáu khớp với dự báo, nhưng lạm phát vẫn ở mức quá cao và Fed đang rơi vào thế khó xử. “Việc tăng lãi suất vào tuần tới gần như là điều chắc chắn” ông nói. Thậm chí theo chuyên gia này, “chúng ta có thể sẽ chứng kiến nhiều đợt tăng lãi suất trong những tháng tới nhằm đưa lãi suất ngắn hạn về mức tương ứng với kỳ vọng lợi suất của thị trường”.

Đồng quan điểm, Angeline Ong – Chuyên gia phân tích kỹ thuật cấp cao tại IG cũng cho rằng, việc lạm phát cơ bản hàng tháng dự kiến nhích lên khiến Fed có khả năng sẽ tăng lãi suất vào tuần tới. “Dù chưa có gì chắc chắn 100% – và ông Warsh từng có tiền lệ tạo ra kỳ vọng lớn rồi lại đảo ngược tình thế – nhưng diễn biến này không có lợi cho quan điểm ủng hộ chính sách nới lỏng (dovish) cho cuộc họp thứ Tư tới”.

... hay sẽ giữ nguyên?

Trong khi đó cũng có không ít chuyên gia lại có cái nhìn khác về dữ liệu CPI tháng 8 và dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tuần tới và nếu có tăng thi họ sẽ đợi đến tháng 10, hoặc muộn hơn.

Chẳng hạn theo Adam Sarhan – CEO của 50 Park Investments, thị trường đang thở phào nhẹ nhõm vì CPI tháng 8 không vượt quá dự báo hay tăng vọt. Nếu lạm phát cao hơn nhiều so với kỳ vọng, đó sẽ là vấn đề nan giải đối với Fed. “Việc lạm phát diễn biến đúng như dự báo đã giúp thị trường trút bỏ được gánh nặng lo âu... Tôi cho rằng họ sẽ giữ nguyên lãi suất và quan sát tình hình”, chuyên gia này nói thêm.

Tương tự, Shaw Snyder – Chiến lược gia kinh tế tại Potomac Fund Management cũng cho rằng, dữ liệu CPI tháng 8 có thể chưa đủ để buộc Fed phải tăng lãi suất ngay tại cuộc họp tháng 9, nhưng với việc giá dầu dao động quanh mức 100 USD/thùng, thật khó để hình dung triển vọng lạm phát sẽ khả quan hơn nhiều trong ngắn hạn.

Đồng quan điểm, Kim Forrest – Giám đốc đầu tư của Bokeh Capital Partners cũng cho rằng: “Tôi không tin chắc rằng Fed sẽ tăng lãi suất vào tuần tới, mặc dù tốc độ tăng lương theo giờ (so với cùng kỳ năm ngoái) chậm lại có thể báo hiệu khả năng cao hơn về một đợt điều chỉnh lãi suất trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa bị thuyết phục rằng điều đó sẽ xảy ra ngay trong tuần tới”.

Joe Saluzzi – Đối tác, đồng sáng lập và đồng trưởng bộ phận giao dịch cổ phiếu của Themis Trading cũng nhận định, Fed sẽ không tăng lãi suất trong tháng này. “Tôi nghĩ họ sẽ tiếp tục tuyên bố rằng họ đang theo dõi sát sao tình hình. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại chưa đòi hỏi phải tăng lãi suất”.