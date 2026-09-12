Top 3 Miss World ghé thăm trụ sở HDBank tại Hà Nội: Điểm gặp gỡ giữa vẻ đẹp quốc tế và tinh thần Việt Nam hiện đại

Top 3 Miss World 2026 tại trụ sở HDBank

Top 3 Miss World và những ấn tượng về Việt Nam

Chiều 11/9, Top 3 Miss World 2026 gồm Hoa hậu Joheirry Mola Dominguez, Á hậu 1 Elisabeth Reynés và Á hậu 2 Taanusiya Chettym đến thăm trụ sở HDBank tại Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên Joheirry và Elisabeth đến Việt Nam, trong khi Taanusiya đã có lần thứ năm trở lại Việt Nam nhưng mới lần đầu đặt chân tới Hà Nội. Ba người đẹp được lãnh đạo và cán bộ nhân viên HDBank chào đón bằng những bó sen trắng – một hình ảnh giản dị giữa những ngày Hà Nội vào thu.

Với Joheirry, sự đón tiếp nồng hậu của người Việt Nam là một trong những điều để lại nhiều cảm xúc nhất trong hành trình lần đầu đến đất nước này. "Mỗi ngày ở Việt Nam đều khiến tôi cảm thấy như đang ở nhà", Miss World 2026 chia sẻ, đồng thời gửi lời cảm ơn tới HDBank vì đã trở thành một phần trong hành trình của cô từ Cộng hòa Dominica đến Việt Nam.

Elisabeth cũng dành nhiều lời cho sự tận tâm và ấm áp của người Việt Nam, những điều khiến một du khách cảm thấy "hạnh phúc, được trân trọng và được nhìn nhận". Với cô, đây là một trải nghiệm đặc biệt mà mình may mắn có được khi lần đầu đến Việt Nam.

Trong khi đó, với Taanusiya, Hà Nội mang đến một cảm giác vừa mới mẻ vừa thân thuộc. Đúng dịp Trung thu, những hình ảnh và hương vị lễ hội tại đây gợi cho cô nhớ đến cộng đồng người Hoa tại Malaysia. Sau năm lần đến Việt Nam, người đẹp cho biết vẫn luôn có lý do để trở lại và mong muốn chia sẻ những trải nghiệm về con người, văn hóa, ẩm thực Việt Nam với bạn bè trên thế giới.

Tại HDBank, những thức quà mùa thu như bánh cốm, trà sen và bánh Trung thu được chuẩn bị để các vị khách quốc tế có thể cảm nhận Hà Nội qua cả không gian, con người và những nét văn hóa đời thường.

HDBank Priority qua trải nghiệm của những vị khách quốc tế

Tại HDBank Priority Lounge, Top 3 được giới thiệu về không gian phục vụ khách hàng ưu tiên, các khu vực giao dịch và tiếp khách riêng cũng như cách đội ngũ chuyên viên đồng hành theo nhu cầu của từng khách hàng.

Theo bà Trần Thu Hương, Giám đốc Quản lý Kênh phân phối và Khách hàng ưu tiên HDBank, HDBank Priority được xây dựng với định hướng tạo ra một không gian riêng tư, thoải mái và có tính cá nhân hóa. Khách hàng có thể sử dụng quầy giao dịch riêng, làm việc hoặc gặp gỡ tại phòng riêng và nhận tư vấn từ các Chuyên gia gia tư vấn tài chính hay đơn giản là các Cô Giao dịch viên dễ mến, chuyên nghiệp.

"Chúng tôi mong muốn tạo nên một không gian nơi mỗi dịp gặp gỡ khách hàng đều được trân quý từng khoảnh khắc, được cá nhân hóa và trở nên có giá trị nhất cho khách hàng", Bà Thu Hương chia sẻ.

Trong chuyến ghé thăm này, Top 3 cũng có dịp tìm hiểu về thẻ HDBank Priority và các sản phẩm, dịch vụ dành cho khách hàng ưu tiên. Với Joheirry, ấn tượng đọng lại sau trải nghiệm là sự chào đón và chất lượng dịch vụ. "Ngay từ khi chúng tôi đặt chân đến đây, mọi thứ đều tuyệt vời. Con người nơi đây rất tuyệt vời và chất lượng dịch vụ cũng thực sự xuất sắc", Miss World 2026 chia sẻ.

Về phía ngân hàng, sự đồng hành cùng Miss World 2026 đưa HDBank Priority đến một sân khấu mang tầm vóc quốc tế, đồng thời tạo ra điểm gặp gỡ về giá trị giữa thương hiệu và cuộc thi. Miss World được biết đến với triết lý "Beauty With a Purpose – Sắc đẹp vì mục đích cao cả", đặt những hoạt động hướng tới cộng đồng bên cạnh sức ảnh hưởng của người phụ nữ.

Từ điểm giao đó, HDBank Priority mở rộng cách nhìn về sự thịnh vượng. Những giá trị dành cho khách hàng ưu tiên không dừng ở sản phẩm, dịch vụ hay những đặc quyền được thiết kế riêng, mà còn nằm ở khả năng sẻ chia, tạo ảnh hưởng tích cực và hướng tới những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Cuộc gặp giữa Top 3 Miss World và HDBank vì thế cũng trở thành một điểm chạm giữa vẻ đẹp quốc tế và tinh thần Việt Nam hiện đại. Với HDBank Priority, những trải nghiệm được tạo nên trong cuộc gặp – từ sự đón tiếp, chăm chút trong từng chi tiết đến những kết nối vượt qua biên giới – là một cách để câu chuyện về thương hiệu Việt được tiếp tục kể trên hành trình quốc tế.