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Agribank đẩy mạnh tín dụng ưu đãi 2026 cho các doanh nghiệp Công nghiệp chế biến, chế tạo

| | Tài chính - ngân hàng

Agribank đẩy mạnh tín dụng ưu đãi 2026 cho các doanh nghiệp Công nghiệp chế biến, chế tạo

Thực hiện định hướng đồng hành cùng nền kinh tế, Agribank triển khai chính sách khách hàng pháp nhân năm 2026 với quy mô giải ngân lớn và nhiều cơ chế ưu đãi tài chính toàn diện.

‏Trong đó, trọng tâm chiến lược được dồn lực vào việc hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn về vốn cho ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo – lĩnh vực cốt lõi thúc đẩy tăng trưởng sản xuất và xuất khẩu của đất nước. ‏

‏Điểm nhấn đột phá trong chính sách năm nay là việc Agribank áp dụng cơ chế: toàn bộ các khoản giải ngân đủ điều kiện tham gia chương trình sẽ được ‏ ‏duy trì mức lãi suất ưu đãi hấp dẫn trong suốt toàn bộ thời hạn khoản vay‏ ‏. Sự thay đổi này giúp các doanh nghiệp hoàn toàn chủ động trong việc hoạch định dòng tiền và tối ưu hóa chi phí tài chính dài hạn. ‏

‏Chương trình tín dụng ưu đãi được phân bổ đồng bộ cho 4 khối khách hàng chiến lược:‏

  • - ‏Khối Doanh nghiệp FDI (Quy mô ~5.000 tỷ đồng VND và 100 triệu USD): Tập trung hỗ trợ các nhà máy sản xuất, chế biến thực phẩm, dệt may, vật liệu xây dựng và thiết bị công nghiệp với mức giảm lãi suất từ ‏ ‏0,6% đến 0,8%/năm‏ ‏.‏

  • - ‏Khối Doanh nghiệp SMEs (Quy mô ~100.000 tỷ đồng VND, dành riêng ~15.000 tỷ đồng cho Đối tượng ưu tiên): Mở rộng đặc quyền cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, phụ trợ, nhà thầu phụ, cung cấp vật liệu và nhà phân phối thuộc chuỗi giá trị chế biến, chế tạo với mức giảm lãi suất lên đến ‏ ‏1,0%/năm‏ ‏.‏

  • - ‏Khối Xuất Nhập Khẩu - XNK (Quy mô ~70.000 tỷ đồng VND): Hỗ trợ vốn lưu động cho doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu và nhập khẩu máy móc, thiết bị với mức giảm lãi suất linh hoạt từ ‏ ‏0,5% đến 0,8%/năm‏ ‏ tùy theo phân khúc khách hàng hiện hữu hoặc mới.‏

  • - ‏Khối Khách hàng lớn - KHL (Quy mô ~200.000 tỷ đồng VND, dành ~50.000 tỷ đồng cho Đối tượng ưu tiên): Áp dụng mức giảm sâu tới ‏ ‏1,0%/năm‏ ‏ cho các tập đoàn, doanh nghiệp đầu chuỗi thuộc ngành chế biến, chế tạo và các lĩnh vực trọng điểm.‏

‏Agribank đẩy mạnh tín dụng ưu đãi 2026 cho các doanh nghiệp Công nghiệp chế biến, chế tạo‏- Ảnh 1.

‏Chính sách ưu đãi kéo dài đến hết ngày ‏ ‏31/12/2026‏ ‏, khẳng định mạnh mẽ vai trò chủ lực của Agribank trong việc tiếp sức, tạo bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp bứt phá hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm 2026. ‏

Ánh Dương

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
Agribank

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