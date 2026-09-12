Thống đốc Phạm Đức Ấn: Tín dụng ngân hàng không thể và không nên là nguồn vốn duy nhất cho mọi nhu cầu phát triển

Thống đốc Phạm Đức Ấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: SBV

Ngày 12/9/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Giải pháp khơi thông nguồn lực tài chính - ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế Thủ đô giai đoạn 2026 - 2030.

Tại Hội nghị, Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết, là Ngành có vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, trong 8 tháng đầu năm 2026, bám sát chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã nỗ lực triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ, vừa góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, vừa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế 2 con số. Trong đó, NHNN đã thực hiện các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay và tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng hiệu quả, hướng tín dụng vào phục vụ các động lực tăng trưởng kinh tế; tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho các TCTD và các doanh nghiệp trong việc đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia.

Đến ngày 28/8/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 20,5 triệu tỷ đồng, tăng 10,24% so với cuối năm 2025. Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ với khoảng 77,3% dư nợ phục vụ lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Ngành Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác và kết nối dữ liệu, ứng dụng công nghệ và AI có trách nhiệm để giảm chi phí, nâng cao chất lượng thẩm định, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ, đi đôi với bảo đảm an ninh, an toàn và bảo vệ dữ liệu khách hàng.

Bên cạnh kết quả đạt được, Hội nghị cũng đã nêu ra nhiều khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất và cùng trao đổi, thảo luận các giải pháp nhằm khơi thông nguồn lực tài chính - ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế Thủ đô giai đoạn 2026 – 2030. NHNN cam kết sẽ chỉ đạo các đơn vị thuộc NHNN và các TCTD phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, các TCTD và triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu khơi thông nguồn lực tài chính - ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế Thủ đô giai đoạn 2026 - 2030.

Bên cạnh đó, Thống đốc cũng cho rằng, tín dụng ngân hàng là nguồn lực rất quan trọng, nhưng không thể và không nên là nguồn vốn duy nhất cho mọi nhu cầu phát triển. Với các dự án quy mô lớn, vòng đời dài, cần cơ cấu phù hợp giữa vốn chủ sở hữu, tín dụng ngân hàng, đầu tư công, PPP, thị trường vốn, ODA và các nguồn lực hợp pháp khác để tăng tính bền vững của dự án và giảm áp lực kỳ hạn lên hệ thống ngân hàng. Khả năng giải ngân cũng không chỉ phụ thuộc vào phía ngân hàng. Với các dự án lớn, hồ sơ pháp lý, quy hoạch, thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, tiến độ và phương án tài chính là những điều kiện quyết định. Với doanh nghiệp, năng lực quản trị, minh bạch tài chính, vốn chủ sở hữu và chất lượng dòng tiền ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận tín dụng. Vì vậy, khơi thông vốn đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, ngân hàng và doanh nghiệp.

Thời gian tới, Thống đốc Phạm Đức Ấn yêu cầu NHNN Chi nhánh Khu vực 1 tiếp tục phát huy vai trò đầu mối kết nối chính sách tiền tệ, tín dụng với thực tiễn phát triển của Thủ đô; theo dõi sát tình hình huy động vốn, tăng trưởng tín dụng, lãi suất, nợ xấu và khả năng hấp thụ vốn trên địa bàn để kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền đối với các vấn đề phát sinh; Tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; chủ động phối hợp với Thành phố rà soát nhu cầu vốn của các chương trình, công trình, dự án quan trọng, phân loại rõ vướng mắc về tín dụng và vướng mắc thuộc lĩnh vực khác để chuyển đúng cơ quan xử lý, tránh để doanh nghiệp phải đi qua nhiều đầu mối. Các đơn vị, Vụ, Cục thuộc NHNN theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 1 trong xử lý kiến nghị, hướng dẫn cơ chế và triển khai các giải pháp đồng hành cùng Thành phố; những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo kịp thời, không để kéo dài.

Đối với các tổ chức tín dụng, Thống đốc yêu cầu TCTD: (i) Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tiết giảm chi phí hoạt động, tăng năng suất, đẩy mạnh số hóa để ổn định và phấn đấu giảm lãi suất cho vay; công khai, minh bạch lãi suất và điều kiện tín dụng, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn nhưng không hạ chuẩn tín dụng; (ii) Chủ động cân đối nguồn vốn, hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng và các dự án, công trình trọng điểm có đầy đủ điều kiện pháp lý, hiệu quả và khả năng trả nợ; đồng thời kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, bảo đảm chất lượng tín dụng và an toàn hệ thống; (iii) Nâng cao năng lực thẩm định và tài trợ các dự án quy mô lớn; tăng cường phối hợp, đồng tài trợ hoặc cho vay hợp vốn khi phù hợp; phát triển tín dụng xanh, các sản phẩm tài chính phục vụ kinh tế số, đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa và các lĩnh vực Thành phố có lợi thế, trên cơ sở nguyên tắc thị trường và quy định pháp luật; (iv) Đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu và công nghệ trong chấm điểm, thẩm định, quản trị rủi ro và cung cấp dịch vụ; đồng thời tăng cường an ninh, an toàn hệ thống, bảo vệ dữ liệu khách hàng và phòng, chống gian lận, lừa đảo trên không gian mạng.