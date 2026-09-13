Giá vàng miếng, vàng nhẫn sáng 12/9 tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải

Sáng ngày cuối tuần 13/9, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cùng ở mức 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn có sự chênh lệch, khoảng 1,5 triệu đồng/lượng giữa các thương hiệu. Trong đó, giá vàng nhẫn trơn 9999 tại Công ty SJC hiện tại là 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu áp dụng 142,9 - 146,9 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải mua vào vàng nhẫn trơn với giá 141,9 triệu đồng/lượng. DOJI và PNJ lần lượt niêm yết 143,0 - 147,0 triệu đồng/lượng và 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đóng cửa tuần ở mức 4.347 USD/ounce. Tuần qua, kim loại quý này đã trải qua nhiều biến động. Những nỗ lực đầu tuần nhằm duy trì giá trên 4.400 USD/ounce cuối cùng bị lấn át bởi giá dầu tăng vọt, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên và kỳ vọng ngày càng lớn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp chính sách tuần tới.

Kim loại quý ban đầu cố gắng nối dài đà phục hồi cuối tuần trước, trong bối cảnh nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến xung đột Mỹ - Iran, tình hình tại eo biển Hormuz và những rủi ro lạm phát mới từ giá năng lượng tăng. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng suy yếu khi đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Fed tăng lãi suất tiếp tục gia tăng.

Áp lực bán tăng mạnh trong hai phiên thứ Tư và thứ Năm sau khi số liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) cho thấy giá sản xuất tại Mỹ tăng trong tháng 8. Số liệu này làm gia tăng lo ngại chi phí năng lượng và những gián đoạn nguồn cung đang tác động trở lại lên lạm phát.

Đến phiên thứ Sáu, giá vàng phục hồi khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 cho thấy áp lực lạm phát vẫn tồn tại nhưng chưa đủ mạnh để gây ra một làn sóng bán tháo mới. Nhà đầu tư bắt đáy bắt đầu tham gia thị trường khi giá xuống gần vùng thấp của tuần.

Dù vậy, đà phục hồi vẫn bị hạn chế khi lạm phát lõi tiếp tục củng cố kỳ vọng Fed tăng lãi suất. Sau khi số liệu CPI được công bố, thị trường tương lai nâng mạnh xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9.

Khảo sát Kitco News Weekly Gold Survey mới nhất cho thấy giới đầu tư Phố Wall đã quay trở lại với quan điểm tích cực về vàng sau đợt phục hồi cuối tuần, trong khi nhà đầu tư Main Street tiếp tục giảm tỷ lệ dự báo giá vàng tăng sau một tuần đi xuống nữa.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định: “Vàng có thể tiếp tục tăng cho đến cuộc họp FOMC. Vùng 4.460-4.510 USD có thể là mục tiêu kỹ thuật hợp lý. Tuy nhiên, kết quả cuộc họp Fed mới là yếu tố then chốt. Thị trường hợp đồng tương lai lãi suất Fed đang phản ánh gần 90% khả năng tăng lãi suất, nhưng các chuyên gia kinh tế được Bloomberg khảo sát trong giai đoạn 4-9/9 lại thận trọng hơn. Chỉ 13 trong số 48 chuyên gia dự báo Fed sẽ tăng lãi suất”. Theo Chandler, nếu Fed không tăng lãi suất, giá vàng có thể tăng mạnh. Việc giá vượt vùng 4.540 USD sẽ cải thiện đáng kể tín hiệu kỹ thuật.

Trong khi đó, Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại investingLive, dự báo giá vàng sẽ giảm. “Fed sẽ tăng lãi suất, và điều đó tạo áp lực giảm đối với vàng. Tuy nhiên, nếu tuyên bố và cuộc họp báo của Fed không đủ cứng rắn, giá vàng có thể nhanh chóng phục hồi”, ông nói.



