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Dùng giao dịch ngân hàng giả, lừa hơn 2 tỷ đồng của người nước ngoài

| | Tài chính - ngân hàng

Dùng hình ảnh giao dịch ngân hàng giả để tạo lòng tin, Dương Quang Thắng đã lừa lấy hơn 2 tỷ đồng tiền bán tóc của một người Ấn Độ.

Theo đó, Công an xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của anh Đỗ Văn C (trú tại thôn Bình An, xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh) về việc có dấu hiệu bị lừa đảo trong giao dịch mua bán tóc.

Theo trình báo, ông SK SAPHIRUDDI, quốc tịch Ấn Độ, giao dịch bán hơn 115kg tóc cho Dương Quang Thắng (trú tại tỉnh Bắc Ninh), với tổng số tiền thỏa thuận hơn 2 tỷ đồng. Sau khi nhận một phần tiền mặt, Thắng sử dụng hình ảnh giao dịch ngân hàng giả để tạo lòng tin, khiến bên bán tin rằng số tiền còn lại đã được chuyển khoản thành công.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhanh chóng làm rõ phương thức, thủ đoạn của Thắng. Quá trình điều tra xác định, đối tượng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản từ trước, sau đó tìm cách tạo dựng giao dịch chuyển khoản giả để người bán tin tưởng và giao tài sản.

Đối tượng Dương Quang Thắng.

Đáng chú ý, Thắng chuẩn bị công cụ, phương tiện để tạo hình ảnh giao dịch chuyển tiền giả, đồng thời bàn bạc, liên hệ với người khác để vận chuyển số tóc sau khi nhận được tài sản. Tuy nhiên, số tiền chuyển khoản thực tế không được ghi có vào tài khoản của người nhận nên hành vi của Thắng nhanh chóng bị phát hiện.

Cơ quan Công an thu giữ 4 thùng giấy chứa các bó tóc, điện thoại di động của Thắng cùng các tài liệu, hình ảnh liên quan đến giao dịch chuyển tiền giả. Kết luận định giá xác định số tóc có tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh xác định hành vi của Dương Quang Thắng có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Nguyễn Thắng

Tiền phong

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