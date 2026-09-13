Ngân hàng NCB tiếp tục tài trợ vốn cho các dự án trọng điểm của Thủ đô Hà Nội

Lãnh đạo Ngân hàng NCB và lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Bắc Hà Nội trao Thoả thuận hợp tác toàn diện.

Theo thỏa thuận, NCB sẽ là ngân hàng đầu mối thu xếp vốn, với vai trò dẫn dắt công tác huy động vốn, cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện cho dự án như: sản phẩm tín dụng, dịch vụ thanh toán và quản lý dòng tiền, dịch vụ ngân hàng đầu tư... cho Chủ đầu tư công ty Bắc Hà Nội và các nhà thầu trong quá trình triển khai Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội. Tổng hạn mức tín dụng tối thiểu mà NCB dự kiến triển khai từ nay tới hết 2027 lên tới 6.800 tỷ đồng. Ngân hàng cũng cho biết đang làm việc cùng các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức tín dụng khác để đảm bảo cung cấp đầy đủ và hiệu quả toàn bộ nhu cầu vốn cho dự án (dự kiến 17.000 tỷ đồng).

Dự án xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô là một trong những dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội, công trình quan trọng quốc gia và trọng điểm ngành giao thông vận tải. Đây sẽ là tuyến đường giao thông huyết mạch tại cửa ngõ Đông Bắc Thủ đô, trục giao thông ngắn nhất và hiện đại nhất kết nối từ Sân bay Gia Bình về trung tâm Hà Nội, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại, giảm tải cho Sân bay Nội Bài và mở ra không gian phát triển kinh tế – xã hội mới cho khu vực cửa ngõ Thủ đô. Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình (đoạn trên địa bàn Hà Nội) do Sun Group làm chủ đầu tư có chiều dài 13,55 km, trong đó 7 km làm mới và 6,55 km đi trùng cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên/Vành đai 3, được nâng cấp, mở rộng lên 120 m.

Đây là công trình trọng điểm thứ hai của Thủ đô mà NCB tham gia tài trợ vốn và cung cấp giải pháp tài chính. Trước đó, ngân hàng đã đồng hành toàn diện với các nhà thầu triển khai xây dựng cầu Trần Hưng Đạo – tạo điểm tựa vững chắc giúp các nhà thầu chủ động về dòng tiền và đáp ứng tiến độ thách thức của công trình.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Tạ Kiều Hưng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc NCB cho biết: “Các công trình trọng điểm quốc gia có nhu cầu về vốn rất lớn, cả về quy mô và tốc độ giải ngân. NCB đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bài bản và sẵn sàng nguồn vốn cũng như các giải pháp tài chính đồng hành cho từng dự án. Đến nay NCB đã tham gia tài trợ cho hàng loạt các dự án trọng điểm trên cả nước. Chúng tôi tự hào và hiểu rõ trách nhiệm của mình khi có cơ hội dẫn nguồn vốn vào việc kiến tạo những dự án tạo nên tầm vóc mới cho nền kinh tế và cho quốc gia, góp sức mình trên hành trình kiến thiết một Việt Nam thịnh vượng, hùng cường trong kỷ nguyên mới”.

Ngân hàng NCB ngày càng chứng minh năng lực và gây dựng uy tín khi tham gia đồng hành cùng hàng loạt dự án trọng điểm trên cả nước.

Dòng vốn NCB cũng hiện diện tại khu vực TP.HCM khi tham gia tài trợ và thu xếp vốn cho hai công trình mang ý nghĩa lịch sử - văn hóa lớn: Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng, cùng Dự án Quảng trường Trung tâm Thành phố và Trung tâm Hành chính TP.HCM.

Đặc biệt, tại “đảo ngọc” Phú Quốc, với vai trò là đối tác chiến lược của Tập đoàn Sun Group, NCB đang tiếp sức cho các tổng thầu, nhà thầu xây lắp tham gia cụm 5 dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027. Nổi bật là Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, cùng các công trình hạ tầng mang tính chiến lược như Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 và các khu đô thị mới. Bên cạnh nguồn vốn trung, dài hạn, NCB còn triển khai các giải pháp tài chính toàn diện như bảo lãnh, L/C và bao thanh toán, giúp doanh nghiệp chủ động dòng tiền và duy trì nguồn lực thi công xuyên suốt.

Sự hiện diện tại hàng loạt công trình quy mô lớn từ Bắc vào Nam là minh chứng cho năng lực và bước chuyển mình ngoạn mục của NCB trong chu kỳ phát triển mới của ngân hàng. Với nguồn lực ngày càng được củng cố, NCB định hướng tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp đầu ngành trong những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như hạ tầng, xây dựng, du lịch và hàng không.

Được biết, NCB đã trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, qua đó tăng vốn điều lệ thêm 33.000 tỷ đồng vào năm 2027. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến đạt gần 62.280 tỷ đồng, tương đương mức tăng 112,7% so với vốn điều lệ hiện tại, đưa NCB vào top 10 ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để NCB tiếp tục mở rộng năng lực cung ứng vốn, đồng hành dài hạn cùng doanh nghiệp và góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của đất nước.