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Một ngân hàng thông báo chấm dứt hoạt động 2 phòng giao dịch

| | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa thông báo chấm dứt hoạt động Phòng Giao dịch Chợ Mới tại An Giang và Phòng Giao dịch Lấp Vò tại Đồng Tháp.

Theo thông báo của MSB, việc chấm dứt hoạt động hai phòng giao dịch được thực hiện căn cứ Công văn số 1934/KV15-QLGS1 ngày 14/8/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh Khu vực 15 và Công văn số 2527/KV13 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh Khu vực 13.

Cụ thể, Phòng Giao dịch Chợ Mới trực thuộc MSB Chi nhánh An Giang, có địa điểm tại số 85 Trần Hưng Đạo, Khóm Thị, xã Chợ Mới, tỉnh An Giang, chấm dứt hoạt động từ ngày 10/9/2026.

Trong khi đó, Phòng Giao dịch Lấp Vò trực thuộc MSB Chi nhánh Đồng Tháp, đặt tại số 304 Khóm Bình Thạnh 1, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, chấm dứt hoạt động từ ngày 9/9/2026.

MSB cho biết các giao dịch của khách hàng tại hai phòng giao dịch này vẫn được đảm bảo duy trì tại các chi nhánh, phòng giao dịch khác của ngân hàng trên địa bàn An Giang và Đồng Tháp. Khách hàng cũng có thể tiếp tục thực hiện giao dịch thông qua các kênh ngân hàng điện tử như Internet Banking và Mobile Banking.

Ngân hàng cam kết thực hiện đầy đủ các trách nhiệm liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và các lợi ích của khách hàng tại Phòng Giao dịch Chợ Mới và Phòng Giao dịch Lấp Vò.

MSB là ngân hàng được thành lập năm 1991 và hiện có khoảng 260 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc. MSB cũng kết nối với gần 400 ngân hàng đại lý tại 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 7.000 cán bộ nhân viên, phục vụ gần 10 triệu khách hàng cá nhân và gần 100.000 khách hàng doanh nghiệp.

Linh San

An ninh tiền tệ

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