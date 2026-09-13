Từ 1/11, việc chia sẻ thông tin tín dụng của khách hàng phải đáp ứng điều kiện gì?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 46/2026/TT-NHNN ngày 9/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2023/TT-NHNN quy định về hoạt động thông tin tín dụng của NHNN. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

Một trong những nội dung đáng chú ý nằm tại Điều 6 Thông tư 46, sửa đổi, bổ sung Điều 12 Thông tư 15 về đối tượng, phạm vi được cung cấp thông tin tín dụng.

Theo quy định cũ, tổ chức tín dụng và tổ chức tự nguyện được cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng trên cơ sở hợp đồng ký kết với Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC); tổ chức thông tin tín dụng nước ngoài được cung cấp, khai thác và trao đổi sản phẩm thông tin tín dụng về khách hàng vay theo các thỏa thuận với CIC và quy định pháp luật. Khoản 6 Điều 12 chỉ quy định các tổ chức ngoài những đối tượng đã nêu khi khai thác dịch vụ thông tin tín dụng về khách hàng vay phải có sự đồng ý của khách hàng đó.

Thông tư 46 sửa khoản 6 Điều 12 thành “tổ chức khác (nếu có)”, đồng thời bổ sung khoản 7 Điều 12, quy định việc cung cấp thông tin tín dụng về khách hàng vay cho tổ chức tự nguyện, tổ chức thông tin tín dụng nước ngoài và tổ chức khác phải có sự đồng ý của khách hàng vay theo quy định pháp luật có liên quan và bảo đảm tuân thủ hợp đồng, thỏa thuận với CIC.

Đáng chú ý, quy định mới nêu rõ sự đồng ý của khách hàng phải được thể hiện bằng phương thức rõ ràng, cụ thể, có thể in, sao chép bằng văn bản, bao gồm dưới dạng điện tử hoặc định dạng kiểm chứng được.

Quy định rõ hơn việc lấy ý kiến khách hàng trong hoạt động thông tin tín dụng. Ảnh minh họa: Hồng Sơn

Yêu cầu về sự đồng ý của khách hàng đối với tổ chức tự nguyện khi cung cấp thông tin cho CIC thực tế đã có tại khoản 1 Điều 17 Thông tư 15. Quy định cũ nêu tổ chức tự nguyện phải bảo đảm có sự đồng ý của khách hàng vay về việc cung cấp thông tin tín dụng cho CIC.

Tại Điều 9 Thông tư 46, khoản 1 Điều 17 được sửa theo hướng cụ thể hơn. Ngoài yêu cầu phải có sự đồng ý của khách hàng, quy định mới bổ sung việc thực hiện phải phù hợp với Thông tư và pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; đồng thời xác định sự đồng ý phải rõ ràng, cụ thể, có thể in, sao chép bằng văn bản, dưới dạng điện tử hoặc định dạng kiểm chứng được.

Một thay đổi khác liên quan trực tiếp đến dữ liệu doanh nghiệp nằm tại Điều 4 Thông tư 46, sửa điểm i khoản 1 Điều 9 Thông tư 15. Quy định cũ yêu cầu cung cấp báo cáo tài chính năm đã nộp cho cơ quan thuế hoặc báo cáo tài chính đã được kiểm toán của khách hàng vay là doanh nghiệp.

Thông tư mới giữ nguyên nội dung này và bổ sung trường hợp khách hàng vay là tổ chức nước ngoài. Theo đó, báo cáo tài chính năm của nhóm khách hàng này được lập theo Chuẩn mực kế toán quốc tế hoặc Chuẩn mực kế toán của quốc gia nơi đặt trụ sở.

Về thời hạn cung cấp thông tin tín dụng, Điều 5 Thông tư 46 sửa toàn bộ Điều 10 Thông tư 15. Trước đây, Thông tư 15 quy định tổ chức tín dụng cung cấp theo tần suất tại Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng, nhưng quy định riêng Ngân hàng Chính sách xã hội cung cấp định kỳ hai lần một tháng, còn quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô cung cấp định kỳ một lần một tháng.

Theo quy định mới, tổ chức tín dụng thống nhất cung cấp theo tần suất quy định cụ thể tại Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng ban hành kèm theo Quyết định của Thống đốc NHNN. Tổ chức tự nguyện cung cấp theo tần suất quy định tại hợp đồng trao đổi thông tin với CIC.

Thông tư 46 cũng bổ sung một nhóm quy định phục vụ hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Cụ thể, Điều 2 Thông tư 46 bổ sung khoản 3a Điều 3 Thông tư 15, xác định “ngân hàng thành viên” là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập, tổ chức và hoạt động theo Nghị quyết số 222/2025/QH15 và Nghị định số 329/2025/NĐ-CP. Riêng người có liên quan của khách hàng vay tại ngân hàng thành viên được xác định theo Nghị định số 329/2025/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Điều 7 Thông tư 46 bổ sung khoản 7a Điều 14, giao CIC làm đầu mối cung cấp, chia sẻ thông tin với cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát tại Trung tâm tài chính quốc tế. Điều 8 Thông tư 46 cũng quy định việc thanh tra hoạt động thông tin tín dụng đối với ngân hàng thành viên thực hiện theo quy định về thanh tra tại Trung tâm tài chính quốc tế.