8 cổ phiếu ngân hàng vào rổ chỉ số mới nổi của FTSE, mã nào được dự báo hút vốn ngoại nhiều nhất?

Ngày 21/8, FTSE Russell công bố kết quả rà soát bán niên tháng 9/2026 đối với hệ thống FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, không bao gồm Nhật Bản và Trung Quốc.

Theo đó, 27 cổ phiếu Việt Nam được thêm mới vào FTSE All-Cap. Trong đó, 3 cổ phiếu thuộc nhóm Large Cap gồm VCB, VIC và VHM. Nhóm Mid Cap có 3 mã là BID, HPG và VPB. 21 cổ phiếu còn lại được xếp vào nhóm Small Cap, gồm FPT, GEX, HDB, HCM, MCH, MSN, NVL, SHB, STB, SSB, SSI, TCX, VNM, VCI, VJC, MSB, VRE, VPL, VIX, VND và VCK.

Tiêu chí lựa chọn của FTSE dựa trên các yếu tố quy mô vốn hóa, free float, thanh khoản và đặc biệt là khả năng tiếp cận đối với nhà đầu tư quốc tế thể hiện qua dư địa nhà đầu tư nước ngoài có thể mua.

Trong danh sách 27 mã được FTSE lựa chọn, có thể thấy nhiều mã vốn hóa lớn, thanh khoản tốt như MWG, MBB, TCB, REE không được lựa chọn khi room nước ngoài có thể mua còn rất ít.

FTSE Russell cũng đã nâng tỷ trọng Việt Nam trong rổ chỉ số FTSE Emerging All Cap Index lên 0,49%, tăng gần 50% so với mức 0,329% được công bố ngày 8/4/2026.

Nhóm phân tích của Công ty chứng khoán MBS ước tính sẽ có khoảng hơn 1,8 tỷ USD từ các quỹ ETF thụ động được phân bổ vào các cổ phiếu Việt Nam.

Bên cạnh đó, dòng vốn đầu tư chủ động theo FTSE dự báo sẽ là 5 đến 8 tỷ USD.

Các thay đổi trong kỳ rà soát này dự kiến có hiệu lực sau khi thị trường đóng cửa ngày 18/09/2026, tương ứng được áp dụng từ phiên giao dịch ngày 21/9/2026.

Tuy nhiên, danh mục hiện tại chỉ mới là sơ bộ và vẫn có thể được FTSE Russell điều chỉnh đến hết ngày 04/09 và sẽ được chốt chính thức từ ngày 07/09/2026. Quá trình phân bổ vốn vào TTCK Việt Nam sẽ được FTSE triển khai theo 4 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 21/09/2026 và hoàn tất vào tháng 09/2027.

Đối với 8 cổ phiếu ngân hàng được FTSE lựa chọn, MBS dự báo những cổ phiếu này sẽ thu hút dòng vốn 308 triệu USD, trong đó gần 31 triệu USD trong giai đoạn đầu.

8 cổ phiếu này bao gồm: VPB, VCB, STB, HDB, SHB, SSB, BID, MSB. Trong đó, MBS dự báo giá trị mua ròng VPB của VPBank là 75,2 triệu USD; VCB của Vietcombank là 62,8 triệu USD; HDB của HDBank là 42,7 triệu USD,...

Theo dự báo của MBS





