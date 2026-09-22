Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho một nhà băng tăng vốn điều lệ thêm hơn 22.000 tỷ đồng

Ngày 22/9/2026, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã chứng khoán: HDB) công bố đã nhận được Công văn của NHNN, chấp thuận việc HDBank tăng vốn điều lệ tối đa thêm 22.015 tỷ đồng. Việc tăng vốn được thực hiện theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông HDBank thông qua.

Theo phương án đã được cổ đông thông qua, HDBank sẽ trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, tương ứng phát hành tối đa 1,25 tỷ cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại, đồng thời phát hành thêm hơn 250 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5%, từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; tổng cộng hai cấu phần này giúp vốn điều lệ tăng thêm 30% từ nguồn vốn nội tại.

Cùng với đó, ngân hàng dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương đương tối đa 13,985% số cổ phiếu đang lưu hành tính đến 30/6/2026, số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày hoàn tất, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2027.

Sau khi hoàn tất cả ba phương án, vốn điều lệ của HDBank dự kiến đạt hơn 72.069 tỷ đồng, so với mức hơn 50.053 tỷ đồng hiện nay.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 13.202 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản của ngân hàng đạt 1,045 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm, chính thức đưa HDBank gia nhập nhóm ngân hàng có tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng. Các chỉ số an toàn và hiệu quả hoạt động cũng được cải thiện, với ROE đạt 25,4%, ROA đạt 2,17%, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 24,9% và hệ số an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel II trên 14%. Trong nửa đầu năm, HDBank cũng huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế trị giá 721 triệu USD và được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm BB-.

Theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, HDBank hướng tới lợi nhuận trước thuế năm 2026 trên 30.100 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước.