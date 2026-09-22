Chân dung người Việt từng là kỹ sư Google, về nước giữ vị trí quan trọng tại một Ngân hàng số, kiêm Cố vấn Công nghệ cấp cao cho một tỷ phú

Ông Lê Văn Thành (Michael) hiện là Phó Tổng Giám đốc một Ngân hàng số tại Việt Nam. Ông tốt nghiệp bằng Kỹ sư tại Đại học Bách khoa Hà Nội, sau đó hoàn thành chương trình MBA tại Đại học Hawaii. Ông cũng sở hữu chứng chỉ FinTech của Harvard, chứng chỉ TOGAF về kiến trúc doanh nghiệp cùng nhiều chứng chỉ công nghệ của Dell, IBM, VMware và Google.

Con đường sự nghiệp của ông sau đó gắn với các tập đoàn công nghệ lớn.

Cụ thể, ông Thành từng giữ các vị trí Giám đốc Công nghệ tại Dell Technologies (Việt Nam), Quản lý Kinh doanh tại Salesforce (Singapore) và Kiến trúc sư giải pháp tại Google (Singapore), nơi ông triển khai thành công giải pháp chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain và điện toán đám mây cho nhiều tổ chức tài chính và doanh nghiệp lớn.

Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ doanh nghiệp tại Singapore và Việt Nam, ông Thành gia nhập hệ sinh thái một tập đoàn đa ngành lớn và nổi tiếng tại Việt Nam.

Ông hiện đảm nhiệm vai trò Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công nghệ, Ngân hàng bán lẻ, Văn phòng Lãnh đạo, Nhân sự, Truyền thông và Marketing tại Ngân hàng này và thêm các vị trí quan trọng khác trong hệ sinh thái.

Theo hồ sơ cá nhân trên Linkedin, ông Thành còn giữ vai trò Cố vấn Công nghệ cấp cao (Principal Technology Advisor) cho một nữ tỷ phú được Forbes ghi nhận.

Trong năm đầu tiên giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc tại Ngân hàng số, ông cho biết ngân hàng đã đạt nhiều kết quả: ứng dụng ngân hàng số đứng số 1 tại Việt Nam, có thêm hơn 1,9 triệu lượt tải, phát hành hơn 800.000 thẻ, tốc độ tăng trưởng tiền gửi đạt khoảng 3,6 lần mức trung bình của ngành ngân hàng Việt Nam, đồng thời 212 chi nhánh được đổi nhận diện sau sáp nhập.

Ngoài vai trò quản lý doanh nghiệp, ông Thành còn tích cực tham gia xây dựng các ứng dụng miễn phí cho cộng đồng. Ông đã sáng lập MoneyOI, ứng dụng quản lý tài chính cá nhân do ông sáng lập, phát triển theo phương pháp "6 chiếc lọ". Người dùng có thể theo dõi thu nhập, chi tiêu, các giao dịch và phân bổ tiền tự động vào từng nhóm tài chính. Ứng dụng hiện có hơn 150.000 người dùng.

Ông cũng là nhà sáng lập OmAhHum - nền tảng hỗ trợ hơn 50.000 tăng ni và Phật tử ở 161 quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó, ông còn là cố vấn khởi nghiệp tại Google for Startups, hỗ trợ các công ty startup trẻ tăng trưởng kinh doanh và đổi mới sáng tạo.