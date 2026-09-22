Người nộp thuế chú ý: Tiền thuế nợ đã xóa có thể bị phục hồi trong trường hợp này

Mới đây, Thuế thành phố Hà Nội đã gửi tới người nộp thuế bộ câu hỏi - trả lời nhằm làm rõ một số quy định tại Nghị định 252/2026/NĐ-CP, trong đó có các vấn đề liên quan đến khoanh nợ và xóa tiền thuế nợ.

Theo cơ quan thuế, tiền thuế nợ đã được xóa vẫn có thể được phục hồi trong một số trường hợp.

Tại câu hỏi số 21: "Tiền thuế nợ đã xóa có thể bị phục hồi không?", Cơ quan Thuế trả lời: "Có, căn cứ Điều 35, Điều 75 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP, tiền thuế nợ đã xóa có thể bị phục hồi khi phát sinh căn cứ phải hoàn trả hoặc phục hồi theo Luật Quản lý thuế và quy định chuyển tiếp."

Cụ thể hơn, điểm đ khoản 4 Điều 35 quy định: "Người có thẩm quyền quyết định xóa tiền thuế nợ quy định tại khoản này có thẩm quyền quyết định phục hồi tiền thuế nợ đã được xóa."

Như vậy, việc xóa một khoản tiền thuế nợ không đồng nghĩa khoản nợ này trong mọi trường hợp sẽ không thể được khôi phục. Khi phát sinh trường hợp phải hoàn trả theo quy định của Luật Quản lý thuế, người có thẩm quyền đã quyết định xóa nợ có thể quyết định phục hồi khoản tiền thuế nợ đó.

Nếu người nộp thuế đã được xóa nợ theo diện luật định nhưng sau đó quay trở lại sản xuất, kinh doanh hoặc thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh mới, thì phải hoàn trả khoản nợ đã được xóa. Nếu chưa thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, việc đăng ký kinh doanh mới có thể bị ảnh hưởng.

Không chỉ áp dụng với các khoản nợ được xóa sau khi Nghị định 252 có hiệu lực, quy định chuyển tiếp tại Điều 75 còn đề cập đến những khoản nợ đã được xóa trước ngày 1/7/2026. Nếu người nộp thuế thuộc trường hợp phải hoàn trả khoản nợ đã xóa theo Luật Quản lý thuế, cơ quan có thẩm quyền có thể ban hành quyết định phục hồi số tiền thuế nợ này.

Một số câu trả lời khác

Câu hỏi: Khoanh nợ có phải là xóa nợ không?

Trả lời: Không. Căn cứ Điều 34 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP khoanh nợ là tạm thời chưa áp dụng một số biện pháp thu nợ đối với khoản nợ thuộc trường hợp luật định; nghĩa vụ nợ vẫn được theo dõi.

Câu hỏi: Miễn, giảm thuế có được áp dụng tự động không?

Trả lời: Căn cứ Điều 32 và Điều 33 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP, miễn, giảm thuế chỉ áp dụng tự động nếu pháp luật quy định. Các trường hợp khác, người nộp thuế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Câu hỏi: Khi nào phát sinh tiền chậm nộp?

Trả lời: Căn cứ Điều 26 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP, khi người nộp thuế nộp tiền sau thời hạn theo quy định, trừ các trường hợp không tính hoặc chưa tính tiền chậm nộp theo pháp luật.

Câu hỏi: Người nộp thuế cần làm gì khi số tiền chậm nộp trên hệ thống chưa chính xác?

Trả lời: Căn cứ Điều 26 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP, người nộp thuế phải đối chiếu hồ sơ, chứng từ nộp ngân sách và gửi phản hồi, đề nghị điều chỉnh kèm tài liệu chứng minh cho cơ quan quản lý thuế.