Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều tối 22/9 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đồng loạt giảm mạnh

Cập nhật giá vàng kết phiên 22/9, thị trường trong nước tiếp tục giảm mạnh so với cuối phiên hôm trước. Vàng nhẫn tại các thương hiệu được khảo sát giảm 600.000 đồng - 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, trong khi vàng miếng SJC cũng đồng loạt đi xuống.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 1,7 triệu đồng/lượng, còn 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng. DOJI giảm 800.000 đồng/lượng, xuống 142 - 146 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 142 - 146 triệu đồng/lượng. Phú Quý giảm 1,7 triệu đồng/lượng, còn 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 142 triệu đồng/lượng tại DOJI và Bảo Tín Minh Châu, trong khi thấp nhất là 141,4 triệu đồng/lượng tại SJC, chênh 600.000 đồng/lượng. Ở chiều bán ra, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng cao nhất với 146 triệu đồng/lượng, trong khi SJC thấp nhất ở 144,4 triệu đồng/lượng, chênh 1,6 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, SJC, PNJ, DOJI và Phú Quý cùng giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Riêng Bảo Tín Minh Châu giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Giá vàng miếng hiện được niêm yết trong khoảng 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng, ngoại trừ Bảo Tín Minh Châu có giá bán ra 144,9 triệu đồng/lượng.

Kết phiên Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC SJC 141,4 144,4 141,9 144,9 PNJ 141,9 144,9 141,9 144,9 DOJI 142 146 141,9 144,9 Bảo Tín Minh Châu 142 146 141,9 144,9 Phú Quý 141,9 144,9 141,9 144,9

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch quanh 4.335 USD/ounce, giảm nhẹ so với mức đóng cửa phiên trước. Trước đó, giá vàng đã giảm 0,8% trong phiên giao dịch đầu tuần.

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Cập nhật lúc 13h45 ngày 22/9, giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh. Vàng nhẫn tại các thương hiệu được khảo sát giảm 300.000 - 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, trong khi vàng miếng SJC cũng đồng loạt đi xuống so với cuối phiên hôm trước.

Cụ thể, vàng nhẫn tại SJC giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 142 - 145 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 1,1 triệu đồng/lượng, còn 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng. DOJI giảm 800.000 đồng/lượng, xuống 142 - 146 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, còn 142,3 - 146,3 triệu đồng/lượng. Phú Quý giảm 1,1 triệu đồng/lượng, xuống 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 142,5 triệu đồng/lượng tại PNJ và Phú Quý, trong khi thấp nhất là 142 triệu đồng/lượng tại SJC và DOJI, chênh 500.000 đồng/lượng. Ở chiều bán ra, DOJI cao nhất với 146 triệu đồng/lượng, trong khi SJC thấp nhất ở 145 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, SJC, PNJ, DOJI và Phú Quý cùng giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Riêng Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán. Giá vàng miếng hiện dao động từ 142,3 - 142,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 145,5 - 146,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

13h45 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 142 145 142,5 145,5 PNJ 142,5 145,5 142,5 145,5 DOJI 142 146 142,5 145,5 Bảo Tín Minh Châu 142,3 146,3 142,3 146,1 Phú Quý 142,5 145,5 142,5 145,5

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Cập nhật lúc 9h15 ngày 22/9, giá vàng trong nước tiếp tục diễn biến phân hóa. Vàng nhẫn tại DOJI giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, trong khi SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý giữ nguyên mức giá so với cuối phiên hôm trước.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giữ giá mua - bán ở mức 143,1 - 146,1 triệu đồng/lượng; PNJ ở 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng; DOJI giảm 300.000 đồng/lượng, xuống 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên ở 142,6 - 146,6 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý ở 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 143,6 triệu đồng/lượng tại PNJ và Phú Quý, thấp nhất là 142,5 triệu đồng/lượng tại DOJI, chênh 1,1 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng có mức cao nhất 146,6 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI thấp nhất ở 146,5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, SJC, PNJ, DOJI và Phú Quý cùng giữ nguyên giá mua - bán ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu cũng không thay đổi, với giá mua vào 142,6 triệu đồng/lượng và bán ra 146,6 triệu đồng/lượng.

9h15 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 143,1 146,1 143,6 146,6 PNJ 143,6 146,6 143,6 146,6 DOJI 142,5 146,5 143,6 146,6 Bảo Tín Minh Châu 142,6 146,6 142,6 146,6 Phú Quý 143,6 146,6 143,6 146,6

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch quanh 4.340 USD/ounce, đi ngang so với mức đóng cửa phiên trước. Trước đó, giá vàng đã giảm 0,8% trong phiên giao dịch đầu tuần.

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Cập nhật đầu phiên sáng 22/9, giá vàng trong nước giữ nguyên mặt bằng so với cuối phiên 21/9. Vàng nhẫn được các thương hiệu khảo sát niêm yết trong khoảng 142,6 - 146,8 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC dao động từ 142,6 - 143,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cụ thể, vàng nhẫn tại SJC giữ giá mua - bán ở mức 143,1 - 146,1 triệu đồng/lượng; PNJ ở 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng; DOJI ở 142,8 - 146,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 142,6 - 146,6 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý ở 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 143,6 triệu đồng/lượng tại PNJ và Phú Quý, thấp nhất là 142,6 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu, chênh 1 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, DOJI có mức cao nhất 146,8 triệu đồng/lượng, trong khi SJC thấp nhất ở 146,1 triệu đồng/lượng, chênh 700.000 đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, SJC, PNJ, DOJI và Phú Quý cùng niêm yết giá mua - bán ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 142,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 143,1 146,1 143,6 146,6 PNJ 143,6 146,6 143,6 146,6 DOJI 142,8 146,8 143,6 146,6 Bảo Tín Minh Châu 142,6 146,6 142,6 146,6 Phú Quý 143,6 146,6 143,6 146,6

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch quanh 4.370 USD/ounce, tăng 0,6% so với mức đóng cửa phiên trước. Trước đó, giá vàng đã giảm 0,8% trong phiên giao dịch đầu tuần.

Giá vàng giảm trong phiên thứ Hai khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong năm nay, cùng những tín hiệu cứng rắn từ các ngân hàng trung ương lớn khác, đã hỗ trợ đồng USD tăng giá.

Đồng USD tăng nhẹ so với 6 đồng tiền chủ chốt, nối dài đà tăng sau khi Fed tăng lãi suất vào tuần trước. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến vàng trở nên đắt hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

"Chúng tôi nhận thấy một số lo ngại dai dẳng trong giới đầu tư lạc quan về chính sách tiền tệ thắt chặt của Mỹ, điều này đã đẩy chỉ số USD lên mức cao nhất trong hơn hai tháng vào thứ Sáu. Những yếu tố tiêu cực đó đang gây bất lợi cho kim loại quý", Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cho biết.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện dự báo 88% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12.

Vàng từ lâu được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát. Tuy nhiên, trong môi trường lãi suất cao, kim loại quý này kém hấp dẫn hơn so với các tài sản có khả năng sinh lời.

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đã đẩy giá năng lượng lên cao, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố quan điểm duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt của các ngân hàng trung ương. Diễn biến này khiến giá vàng giảm 17% so với mức đỉnh trong phiên giao dịch ngày 27/2.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Minneapolis, Neel Kashkari, hôm Chủ nhật cho biết lạm phát tại Mỹ đang ở mức cao.

Trong khi đó, các nhà phân tích tại TD Securities cho rằng bất kỳ nhịp suy yếu nào của thị trường kim loại quý trong ngắn hạn nhiều khả năng chỉ mang tính hạn chế và ngày càng được xem là cơ hội mua vào đối với vàng.