Một khách hàng gửi 60 tỷ đồng vào Vietcombank để ngân hàng phong tỏa toàn bộ số tiền

Công ty CP Du lịch Đắk Lắk (DLD) vừa công bố thông tin về việc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên (công ty mẹ) đã gửi 60 tỉ đồng có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đắk Lắk.

Khoản tiền được chia thành hai hợp đồng tiền gửi, mỗi hợp đồng trị giá 30 tỷ đồng, cùng có kỳ hạn 6 tháng và bắt đầu từ ngày 14/7/2026. Trong thỏa thuận giữa Vietcombank Đắk Lắk, Du lịch Đắk Lắk và Saigontourist, toàn bộ số tiền này được phong tỏa cho đến khi Du lịch Đắk Lắk hoàn thành nghĩa vụ với ngân hàng.

Việc Saigontourist gửi tiền nhằm tạo điều kiện để Vietcombank Đắk Lắk đề nghị cơ quan thi hành án hoãn thi hành án đối với Du lịch Đắk Lắk đến ngày 30/11/2026. Khoảng thời gian này được doanh nghiệp sử dụng để hoàn thiện thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn, qua đó tạo nguồn thanh toán khoản nợ ngân hàng.

Biên bản thỏa thuận ngày 27/7 cho biết tại thời điểm 21/7/2026, Du lịch Đắk Lắk có tổng nghĩa vụ với Vietcombank Đắk Lắk hơn 57,1 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc là 41,585 tỷ đồng, nợ lãi 14,324 tỷ đồng và lãi phạt hơn 1,204 tỷ đồng.

Saigontourist Holding cam kết, nếu đến hết ngày 30/11/2026 Du lịch Đắk Lắk chưa có nguồn trả nợ, công ty sẽ ủy quyền không hủy ngang để VCB Đắk Lắk toàn quyền trích tối đa 47 tỷ đồng từ tài khoản tiền gửi trên, gồm nợ gốc 41.585.414.377 đồng và một phần lãi vay 5.414.585.623 đồng của Du lịch Đắk Lắk, và cam kết không khiếu nại, tranh chấp đối với việc ngân hàng đơn phương thu nợ từ số tiền này.

Thỏa thuận cũng quy định toàn bộ lãi, lãi phạt, các khoản phí và nghĩa vụ tài chính khác tiếp tục phát sinh kể từ ngày 22/7/2026 theo các hợp đồng tín dụng đã ký trước đó. Trong thời gian được hoãn thi hành án, doanh nghiệp vẫn phải chịu các khoản này cho đến khi hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ với ngân hàng.

Khoản vay của Du lịch Đắk Lắk được bảo đảm bằng các tài sản liên quan đến khách sạn Sài Gòn - Ban Mê. Trong thỏa thuận mới, các bên tiếp tục duy trì tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ.

Du lịch Đắk Lắk không được chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn, thế chấp, cầm cố, cho thuê, cho mượn hoặc thay đổi hiện trạng tài sản bảo đảm nếu chưa được Vietcombank chấp thuận bằng văn bản.

Trong khi đó, doanh nghiệp phải tiếp tục cung cấp cho ngân hàng các hồ sơ, tài liệu liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn. Hồ sơ được yêu cầu bao gồm nghị quyết đại hội đồng cổ đông, nghị quyết HĐQT, danh sách nhà đầu tư dự kiến và tiến độ góp vốn.

Đây là phương án mà Du lịch Đắk Lắk kỳ vọng tạo nguồn để xử lý khoản nợ với Vietcombank.

Thỏa thuận giữa ba bên cũng đưa ra các trường hợp có thể khiến việc hoãn thi hành án chấm dứt trước thời hạn.

Trong đó, Saigontourist không được vi phạm các cam kết liên quan đến khoản tiền gửi 60 tỷ đồng; khoản tiền này cũng không được phát sinh tranh chấp hoặc bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định.

Du lịch Đắk Lắk đồng thời không được thực hiện các giao dịch làm giảm giá trị hoặc ảnh hưởng đến khả năng xử lý tài sản bảo đảm. Trong trường hợp Du lịch Đắk Lắk không thanh toán đầy đủ nghĩa vụ theo thỏa thuận, Vietcombank có quyền đề nghị cơ quan thi hành án tiếp tục tổ chức thi hành án.

Trường hợp vi phạm cam kết, Du lịch Đắk Lắk đồng ý để Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 1 - Tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tổ chức thi hành án theo quy định, đồng ý để Cơ quan thi hành án xử lý tài sản bảo đảm là Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê đầu tiên để thực hiện nghĩa vụ trả nợ.