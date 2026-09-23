Cảnh giác bẫy “ưu đãi nội bộ” khi gửi tiết kiệm

Tiền gửi tăng kỷ lục, “bẫy” lãi suất cao xuất hiện càng nhiều

Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước công bố, đến cuối tháng 7/2026, tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt hơn 11,2 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 152.000 tỷ đồng so với tháng 6 và tăng 8,56% so với cuối năm 2025. Đây là mức cao nhất của tiền gửi người dân vào hệ thống ngân hàng. Trước đó, tiền gửi dân cư tháng 6/2026 đạt hơn 11,068 triệu tỷ đồng, lần đầu tiên vượt mốc 11 triệu tỷ đồng. Dòng tiền dân cư tăng trong bối cảnh gửi tiết kiệm tiếp tục được nhiều người lựa chọn, trong khi mặt bằng lãi suất huy động có xu hướng hấp dẫn hơn.

Các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook chào mời gửi tiết kiệm lãi suất cao. Ảnh: Phương Thu

Do đó, nhu cầu tìm kiếm nơi gửi tiền có lãi suất cao cũng vì thế gia tăng. Lợi dụng tâm lý này, trên các mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều hội nhóm quảng cáo các chương trình như “gói tiết kiệm ưu đãi đặc biệt”, “suất gửi nội bộ”, “khách hàng VIP giới hạn”, thậm chí chào lãi suất “khủng” đến 15-20%/năm. Chị Minh Hương (phường Việt Hưng) cho biết, chị mới tham gia một hội nhóm trên mạng xã hội để tìm hiểu lãi suất tiền gửi. Sau khi đặt câu hỏi trên nhóm về nhu cầu gửi tiết kiệm 200 triệu đồng lãi suất ở ngân hàng nào cao nhất, chị nhận được tin nhắn của rất nhiều người tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng, giới thiệu chương trình “khách hàng ưu tiên” với mức lãi suất cao hơn nhiều so với biểu niêm yết.

Trong đó, có một đối tượng liên tục nhắn tin thúc giục chị đăng ký tham gia chương trình ưu đãi lãi suất có thể lên đến 15%/năm nếu chị gửi số tiền tiết kiệm đến 1 tỉ đồng. “Người này nói chương trình chỉ còn vài suất “ưu đãi nội bộ” và liên tục thúc giục tôi đăng ký trong ngày. Tuy nhiên, khi được yêu cầu truy cập một đường link lạ để đăng ký, tôi cảm thấy hơi “chột dạ”và quyết định gọi trực tiếp cho ngân hàng để xác minh và được biết không có chương trình như vậy”, chị Hương kể.

Điều khiến người gửi tiền tiết kiệm dễ mắc bẫy là đối tượng thường cung cấp thông tin hình ảnh khá cụ thể, đồng thời tạo tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội. Nếu không bình tĩnh kiểm tra lại, khách hàng rất dễ nghĩ mình đang được nhân viên ngân hàng hỗ trợ một chương trình ưu đãi riêng. Để tăng độ tin cậy, chúng sử dụng logo, màu sắc nhận diện, hình ảnh quầy giao dịch, danh thiếp hoặc tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng.

Trước đó, Công an Hà Nội đã đưa ra các thông tin cảnh báo về thủ đoạn giả danh ngân hàng để mời chào gửi tiết kiệm với lãi suất cao. Một số trường hợp còn giả danh nhân viên ngân hàng, chuyên viên tư vấn tài chính liên hệ trực tiếp với khách hàng để giới thiệu các chương trình gửi tiết kiệm có lãi suất từ 15%, 18%, thậm chí 20%/năm kèm theo cam kết sinh lời cao, rút tiền linh hoạt và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng có thể yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, truy cập đường link giả mạo, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP và thông tin thẻ.

Xác minh thông tin với ngân hàng khi có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm

Một thủ đoạn cụ thể vừa được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cảnh báo là phát tán poster giả mạo chương trình lãi suất trên Facebook, Zalo. Theo Vietcombank, các đối tượng sử dụng logo, màu sắc nhận diện tương tự ngân hàng và đưa ra mức lãi suất hấp dẫn để thu hút sự chú ý. Trên những ấn phẩm này thường có mã QR. Khi khách hàng quét mã, điện thoại có thể hiển thị số điện thoại lạ hoặc dẫn tới website giả mạo.

Từ đó, kẻ gian tiếp tục đóng giả nhân viên ngân hàng để tiếp cận, tìm cách thu thập thông tin cá nhân, thông tin đăng nhập ngân hàng số hoặc thông tin thẻ của khách hàng. Vietcombank lưu ý khách hàng không nên quét mã QR trên những ấn phẩm không rõ nguồn gốc, đồng thời không chia sẻ các hình ảnh lãi suất giả mạo trên mạng xã hội. Vietcombank không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật dịch vụ dưới mọi hình thức.

Với những khoản tiền gửi tiết kiệm lớn, khách hàng nên ưu tiên giao dịch trực tiếp tại các quầy giao dịch chi nhánh, trụ sở của ngân hàng hoặc trên ứng dụng chính thức của tổ chức tín dụng. Ảnh minh họa

Luật sư Lê Cao, Công ty Luật FDVN cho biết, việc so sánh lãi suất giữa các ngân hàng là cần thiết nhưng người dân không nên chỉ nhìn vào con số được quảng cáo. Khi mức lãi suất được chào cao bất thường, đi kèm những lời giới thiệu như “suất nội bộ”, “không công khai”, “chỉ dành cho khách VIP” và yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin qua một cá nhân, khách hàng cần đặc biệt thận trọng.

“Người tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng, có danh thiếp, hình ảnh hoặc tài liệu mang logo ngân hàng chưa phải là căn cứ chứng minh giao dịch là hợp pháp. Người dân cần xác minh trực tiếp với ngân hàng vì nếu tiền được chuyển tới tài khoản cá nhân hoặc một tổ chức không có chức năng nhận tiền gửi, người dân có thể phải đối mặt với rủi ro lớn khi xảy ra tranh chấp hoặc bên nhận tiền mất khả năng thanh toán. Với những khoản tiền lớn, khách hàng nên ưu tiên giao dịch trực tiếp tại các quầy giao dịch chi nhánh, trụ sở của ngân hàng hoặc trên ứng dụng chính thức của tổ chức tín dụng”.

Theo Luật sư Lê Cao, người dân có thể tham khảo biểu lãi suất của nhiều ngân hàng để lựa chọn, nhưng thông tin cần được lấy từ website, ứng dụng hoặc điểm giao dịch chính thức. Nếu một chương trình ưu đãi thực sự tồn tại, khách hàng hoàn toàn có thể xác minh qua tổng đài hoặc trực tiếp tại chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng. Nếu gửi tiết kiệm trực tuyến, người dùng nên tự truy cập vào ứng dụng chính thức của ngân hàng hoặc tự nhập địa chỉ website thay vì đăng nhập từ đường link do người lạ gửi qua facebook, zalo, email hay tin nhắn.

Đặc biệt, không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của người tự xưng là nhân viên ngân hàng để “giữ suất”, “kích hoạt ưu đãi” hoặc “mở sổ”; không cung cấp mật khẩu, mã PIN, OTP, mã xác thực giao dịch và thông tin thẻ cho bất kỳ ai. Một nguyên tắc quan trọng là mức lãi suất càng cao bất thường thì khách hàng càng cần kiểm chứng kỹ. Nếu người giới thiệu liên tục thúc giục chuyển tiền, yêu cầu giữ bí mật hoặc né tránh việc xác minh qua kênh chính thức, người dân nên dừng giao dịch vì đây là thủ đoạn thường gặp của các đối tượng lừa đảo.