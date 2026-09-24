Ngày 23/9, Tập đoàn Sun Group và Visa - công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Hai bên sẽ kết nối hệ sinh thái du lịch - dịch vụ của Sun Group với mạng lưới và năng lực công nghệ toàn cầu của Visa, cùng thúc đẩy du lịch số, quảng bá điểm đến Việt Nam tới các thị trường quốc tế và phát triển những giải pháp trải nghiệm, thanh toán mới, hướng tới Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc.

Theo thỏa thuận, Sun Group sẽ tìm hiểu các cơ hội liên quan đến Visa Destinations, nền tảng du lịch toàn cầu được Visa phát triển, kết nối chủ thẻ với những ưu đãi, trải nghiệm tinh tuyển và đặc quyền dành riêng trong các lĩnh vực ẩm thực, giải trí, văn hóa, lưu trú, chăm sóc sức khỏe, mua sắm và di chuyển. Qua đó, các sản phẩm từ du lịch, lưu trú, ẩm thực đến vui chơi, trải nghiệm trong hệ sinh thái Sun Group sẽ có thêm cơ hội tiếp cận hàng tỷ khách hàng quốc tế của Visa ngay cả từ trước khi họ đặt chân tới Việt Nam.

Hai bên cũng dự kiến tận dụng các nền tảng, kênh truyền thông và mạng lưới nhà sáng tạo quốc tế của Visa để quảng bá du lịch Việt Nam, hướng tới 8 thị trường nguồn ưu tiên gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đại lục, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Úc, Singapore và Malaysia.

Thỏa thuận lần này cũng đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ giữa Sun Group và Visa sau những hợp tác đã được hai bên thúc đẩy trong lĩnh vực du lịch số, nổi bật là Visit Vietnam, thuộc hệ sinh thái du lịch số quốc gia do Sun Group phát triển và vận hành, được bảo trợ bởi Chính phủ, đồng hành cùng Bộ Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch và Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA).

Định hướng hợp tác này cũng được đặt trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành một ưu tiên lớn của Việt Nam.

Hai bên nghiên cứu thanh toán không chạm trên tuyến tàu điện nhẹ (LRT) tại Phú Quốc

Phú Quốc - điểm đến đăng cai Hội nghị APEC 2027 - được xác định là địa bàn trọng điểm để triển khai hợp tác. Hai bên sẽ nghiên cứu giải pháp thanh toán dành cho đại biểu và du khách, kết nối dịch vụ điểm đến, quảng bá Phú Quốc tới các nền kinh tế thành viên và xây dựng lộ trình thanh toán số cho hạ tầng phục vụ APEC 2027, trong đó có thanh toán không chạm trên tuyến tàu điện nhẹ (LRT).

Từ mạng lưới thanh toán đến hệ sinh thái đặc quyền xuyên biên giới

Visa và Sun Group sẽ cùng phát triển thẻ đồng thương hiệu Sun Signature Visa Infinite Private như sản phẩm thanh toán và phong cách sống chủ lực dành cho nhóm khách siêu giàu trong hệ sinh thái Sun Group.

Thông qua Visa Rewards Platform, Sun Group và Visa sẽ nghiên cứu khả năng cho phép hội viên Sun Signature chuyển, trao đổi điểm với các chương trình và đối tác tham gia. Ở chiều ngược lại, khách hàng của các tổ chức phát hành thẻ Visa và hội viên những chương trình phù hợp có thể sử dụng điểm để tiếp cận các sản phẩm du lịch, lưu trú và giải trí của Sun Group.



