Một doanh nghiệp Việt Nam vừa khánh thành nhà máy liên doanh UAV tại Mỹ

CT UAV (thành viên Tập đoàn CT Group Hi-Tech) cùng với đối tác TJ Aerospace vừa khánh thành nhà máy liên doanh lắp ráp UAV tại Garden Grove, California - thông báo từ CT Group cho hay.

Lễ khánh thành nhà máy được tổ chức vào ngày 21/9/2026, với sự tham dự của đại diện chính quyền khu vực, đối tác liên doanh TJ Aerospace cùng các doanh nghiệp, chuyên gia và khách mời tại Nam California.

Theo bà Lilly Le, Giám đốc phát triển kinh doanh liên doanh CTJ, sau một năm chuẩn bị, nhà máy liên doanh lắp ráp UAV tại Garden Grove chính thức đi vào hoạt động. Liên doanh CTJ cùng đặt mục tiêu đưa ra thị trường trên 100 UAV các loại từ drone đến e-VTOL mỗi ngày.

Liên doanh lắp ráp UAV có sự tham gia của CT UAV và đối tác TJ Aerospace.

Tại nhà máy UAV, CT UAV chịu trách nhiệm nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và ứng dụng UAV trong 16 lĩnh vực trọng điểm như vận tải, hậu cần, viễn thông, nông, lâm, ngư nghiệp, an ninh, quốc phòng, xây dựng, năng lượng, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ môi trường, tín chỉ carbon…

Trong khi TJ Aerospace có khoảng 20 năm kinh nghiệm tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng cơ khí chính xác ngành hàng không, chuyên sản xuất nhiều loại cấu kiện, linh kiện phục vụ chuỗi cung ứng của những tên tuổi lớn trong ngành hàng không, quốc phòng như Boeing và Lockheed Martin…

Sau nhà máy đầu tiên này tại Nam California, CT UAV tiếp tục hướng tới việc thành lập 1 trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại khu vực bờ Tây và triển khai hệ thống phân phối tại các bang trọng điểm.

Trước đó vào ngày 2/ 9, CT Group chính thức tách đôi thành Tập đoàn bất động sản và Hạ tầng CT Homes và Tập đoàn Công nghệ cao CT Group Hi-Tech, CT UAV là thành viên của CT Group Hi-Tech.

UAV CT Pegas 230.

Ngày 17/9, CT UAV công bố thiết kế và bay thử nghiệm thành công UAV vận tải hạng nặng mới mang tên CT Pegas 230 có khối lượng cất cánh tối đa là 230 kg và khả năng mang tải lên tới 100 kg.