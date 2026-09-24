Sau 10 năm, PROFIT500 đã ghi nhận 1.828 doanh nghiệp từng góp mặt trong bảng xếp hạng, phản ánh sự vận động liên tục của cộng đồng doanh nghiệp tạo lợi nhuận hàng đầu Việt Nam. Trong đó, chỉ có 108 doanh nghiệp duy trì sự hiện diện trong danh sách xuyên suốt cả thập kỷ, được gọi là danh sách "The 108 Titans".

Đáng chú ý, tổng lợi nhuận trước thuế của nhóm 108 doanh nghiệp này tăng từ khoảng 207.700 tỷ đồng năm 2016 lên 645.300 tỷ đồng năm 2025, tương đương mức tăng hơn 3 lần sau 10 năm. Trong đó, 96 doanh nghiệp có lợi nhuận năm 2025 cao hơn năm 2016 và 66 doanh nghiệp ít nhất nhân đôi lợi nhuận so với đầu kỳ.

Trong đó, 83 doanh nghiệp liên tục có tên trong Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (Bảng 1) và 65 doanh nghiệp liên tục có tên trong Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (Bảng 2).

Mười năm qua, thị trường đã trải qua nhiều biến động, từ các chu kỳ tăng trưởng và điều chỉnh, đại dịch COVID-19, xung đột địa chính trị, đến những thay đổi về chi phí, lạm phát và cạnh tranh…

Trải qua nhiều trạng thái khác nhau của môi trường kinh doanh, sự bền bỉ của 108 doanh nghiệp không đồng nghĩa với việc lợi nhuận tăng đều qua từng năm. Thực tế, chỉ 5 doanh nghiệp duy trì được lợi nhuận trước thuế (LNTT) tăng liên tục từ năm 2016 đến năm 2025, trong khi phần lớn doanh nghiệp còn lại tăng – giảm đan xen qua các năm.

Tuy nhiên, chính bởi thế, ý nghĩa của "lợi nhuận bền vững" càng trở nên rõ ràng hơn.

Đến năm 2025, 96/108 doanh nghiệp có LNTT cao hơn năm 2016. Mức tăng trưởng LNTT điển hình của nhóm (trung vị) đạt khoảng 10,3%/năm; 66 doanh nghiệp (tương đương hơn 60%) đã ít nhất nhân đôi lợi nhuận so với đầu kỳ. Tổng LNTT của cả nhóm tăng từ khoảng 207,7 nghìn tỷ đồng năm 2016 lên 645,3 nghìn tỷ đồng năm 2025.

Xét theo cơ cấu ngành nghề, tài chính là lĩnh vực chiếm ưu thế cả về số lượng doanh nghiệp lẫn quy mô lợi nhuận. Cụ thể, 29 doanh nghiệp tài chính đóng góp 58,3% tổng lợi nhuận trước thuế của nhóm 108 doanh nghiệp trong năm 2025, tương đương khoảng 376.000 tỷ đồng.

Đứng sau tài chính về tỷ trọng lợi nhuận là lĩnh vực khoáng sản - xăng dầu với 3 doanh nghiệp, đóng góp 12,89% tổng lợi nhuận, tương đương khoảng 83.200 tỷ đồng. Nhóm thông tin - truyền thông có 4 doanh nghiệp, tạo ra khoảng 79.800 tỷ đồng lợi nhuận, chiếm 12,37%.

Như vậy, chỉ 36 doanh nghiệp thuộc ba lĩnh vực trên đã tạo ra khoảng 539.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương 83,5% tổng lợi nhuận của cả nhóm 108 doanh nghiệp trong năm 2025.

Ở chiều ngược lại, nhóm vận tải - logistics có tới 14 doanh nghiệp nhưng chỉ đóng góp 1,45% tổng lợi nhuận. Nhóm bất động sản - xây dựng - vật liệu xây dựng cũng có 14 doanh nghiệp, song tỷ trọng lợi nhuận chỉ ở mức 1,8%.

Sự chênh lệch này cho thấy số lượng doanh nghiệp hiện diện liên tục trong bảng xếp hạng không đồng nghĩa với quy mô lợi nhuận tương ứng. Trong nhóm 108 doanh nghiệp được khảo sát, lợi nhuận tập trung chủ yếu ở một số lĩnh vực, đặc biệt là tài chính.

29 doanh nghiệp tài chính tạo ra khoảng 376.000 tỷ đồng lợi nhuận, chiếm gần 60% của nhóm 108 doanh nghiệp.

Từ năm 2017 đến năm 2026, giá trị của PROFIT500 không chỉ nằm ở việc ghi nhận những doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất trong từng năm, mà còn ở khả năng tạo dựng một lát cắt đủ lớn để thấy được những chuyển động sâu hơn của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.



