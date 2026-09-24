Sau vụ 326 công ty 'ma' xuất bán hơn 178.000 hoá đơn khống, công an TP.HCM khuyến cáo điều doanh nghiệp tuyệt đối không làm

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Tháng 4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

Trước đó, qua đấu tranh chuyên án liên quan Công ty Thái Hưng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) và 34 doanh nghiệp, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Lê Văn Hiền (sinh năm 1984, cư trú tại phường Tân Sơn Nhì) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra mở rộng cho thấy, từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2025, Lê Văn Hiền cùng đồng phạm đã thành lập và mua lại tổng cộng 326 pháp nhân công ty “ma” để phục vụ việc phát hành, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính.

Các đối tượng đã sử dụng số pháp nhân này để xuất bán trái phép 178.357 hóa đơn giá trị gia tăng cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên phạm vi cả nước. Tổng trị giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi trên hóa đơn là 18.328 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng là 1.585 tỷ đồng; tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên đến 19.913 tỷ đồng.

Ngày 16/9/2026, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội “Trốn thuế”; đồng thời khởi tố thêm 25 bị can về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” theo Điều 203 và Điều 200 Bộ luật Hình sự, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với toàn bộ 25 bị can này. Đến nay, tổng cộng 37 bị can đã bị khởi tố liên quan đến vụ án.

Tang vật vụ án. (Ảnh: Cổng TTĐT Công an TP.HCM)

Ban chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng, tập trung làm rõ toàn bộ hành vi, phương thức, thủ đoạn, vai trò của từng đối tượng và các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua vụ án nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tuyệt đối không tham gia mua, bán, sử dụng hóa đơn “khống”.

Việc mua, bán, sử dụng hóa đơn phải gắn với hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế và tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ.

Đối với doanh nghiệp, nhà chức trách cho hay, cần chủ động rà soát, kiểm tra kỹ đối tác kinh doanh và tính pháp lý của hóa đơn đầu vào, đặc biệt lưu ý nguy cơ sử dụng hóa đơn được phát hành từ các công ty “ma”.

Việc vô tình hoặc cố ý sử dụng những hóa đơn này có thể phát sinh nguy cơ bị xử lý về thuế hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định.

Cơ quan Công an đồng thời đề nghị người dân, cộng đồng doanh nghiệp khi phát hiện dấu hiệu thành lập doanh nghiệp không nhằm mục đích hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế; mua bán pháp nhân; chào bán hoặc mua bán hóa đơn bất thường cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để xác minh, ngăn chặn và xử lý.

Công an TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, góp phần bảo vệ nguồn thu ngân sách nhà nước, bảo đảm môi trường sản xuất, kinh doanh minh bạch, lành mạnh và đúng pháp luật.