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Mỹ nhân 2k2 "cơ địa vất vả": Làm tiếp viên hàng không thì chuyến bay có biến, giờ đi "ở đợ" tại miền Tây

| | Lifestyle

Xinh đẹp nhưng “cơ địa vất vả”.

Kiều Diễm là mỹ nhân từng được biết đến khi xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Tử Chiến Trên Không năm 2025. Dù chỉ đóng cameo vài phút nhưng Kiều Diễm nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi nhan sắc xinh đẹp, thanh tú.

Mới đây nhất, cô nàng tiếp tục trở lại với màn ảnh rộng trong bộ phim Út Lan 2. Lần này, Kiều Diễm đảm nhận nhân vật quan trọng trong phim, mang đến nhiều yếu tố bất ngờ cho khán giả.

Mỹ nhân 2k2 "cơ địa vất vả": Làm tiếp viên hàng không thì chuyến bay có biến, giờ đi "ở đợ" tại miền Tây - Ảnh 1.
Mỹ nhân 2k2 "cơ địa vất vả": Làm tiếp viên hàng không thì chuyến bay có biến, giờ đi "ở đợ" tại miền Tây - Ảnh 2.

Kiều Diễm được nhiều người biết đến sau khi xuất hiện trong bộ phim Tử Chiến Trên Không (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên trên trang TikTok của mình, Kiều Diễm lại gây chú ý khi đăng tải một đoạn clip hóm hỉnh, nhìn lại hành trình diễn xuất của mình. Theo đó, trong Tử Chiến Trên Không, Kiều Diễm vào vai Chi - nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay DC3. Thế nhưng chuyến bay của cô không bình yên khi nhân vật rơi vào tình huống sinh tử vì gặp không tặc, máy bay bị cướp.

Đến Út Lan 2, Kiều Diễm tiếp tục thử sức với một màu sắc hoàn toàn khác. Cô vào vai Lan - một cô gái sống trong bối cảnh miền Tây sông nước, với thân phận “ở đợ”. Tưởng đã đổi từ máy bay xuống đất liền, ai ngờ nhân vật của Kiều Diễm vẫn chưa thoát khỏi cảnh “gặp biến”, đối mặt với Hà Bá - một nỗi sợ gắn với câu chuyện tâm linh duy tâm của người dân miền sông nước.

Chính vì vậy, nữ diễn viên hài hước bày tỏ bản thân “cơ địa vất vả”: “Đóng tiếp viên thì gặp cướp máy bay, làm “ở đợ” ở miền Tây thì lại bị Hà Bá “cướp” cho bằng được”.

Clip: Kiều Diễm ghi dấu hành trình các nhân vật của mình, "trộm vía" vai diễn nào cũng "gặp biến" (Nguồn: TikTok nhân vật)

Cũng từ đây, netizen dành nhiều sự quan tâm hơn đến Kiều Diễm, đặc biệt là visual cực phẩm của cô nàng, ngay cả khi để mặt mộc trong phim.

Kiều Diễm sinh năm 2002, quê Pleiku, Gia Lai. Trước khi được khán giả chú ý qua điện ảnh, cô đã có thời gian làm người mẫu tự do, tham gia các TVC quảng cáo và hoạt động tại sân khấu kịch. Cô theo học ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, đồng thời từng có thời gian biểu diễn tại sân khấu Thế Giới Trẻ.

Mỹ nhân 2k2 "cơ địa vất vả": Làm tiếp viên hàng không thì chuyến bay có biến, giờ đi "ở đợ" tại miền Tây - Ảnh 3.

Kiều Diễm nhận nhiều lời khen với visual trong veo, cuốn hút

Mỹ nhân 2k2 "cơ địa vất vả": Làm tiếp viên hàng không thì chuyến bay có biến, giờ đi "ở đợ" tại miền Tây - Ảnh 4.
Mỹ nhân 2k2 "cơ địa vất vả": Làm tiếp viên hàng không thì chuyến bay có biến, giờ đi "ở đợ" tại miền Tây - Ảnh 5.
Mỹ nhân 2k2 "cơ địa vất vả": Làm tiếp viên hàng không thì chuyến bay có biến, giờ đi "ở đợ" tại miền Tây - Ảnh 6.
Mỹ nhân 2k2 "cơ địa vất vả": Làm tiếp viên hàng không thì chuyến bay có biến, giờ đi "ở đợ" tại miền Tây - Ảnh 7.

Trước khi làm diễn viên, Kiều Diễm cũng từng là người mẫu tự do, tham các TVC quảng cáo,...

Ngoài đời, Kiều Diễm sở hữu vẻ ngoài khá khác biệt so với hình ảnh nhân vật trong phim cô từng đảm nhận. Mỹ nhân sinh năm 2k2 có gương mặt sáng, nụ cười duyên với má lúm tự nhiên và vóc dáng thanh mảnh. Phong cách thời trang của cô cũng khá linh hoạt, lúc trẻ trung, năng động, khi lại cá tính và gợi cảm.

Một số bình luận của netizen về sắc vóc của Kiều Diễm:

- “Thích bạn này từ Tử Chiến Trên Không, mê cái nét kiều diễm y như tên luôn”.

- “Bạn này xinh, visual siêu hút nha. Đã gặp ngoài đời và kiểm chứng sắc vóc này đỉnh”.

- “Phim nào cũng gặp biến nhưng nhan sắc này thì đỉnh không phải bàn”.

- “Công nhận xinh nha, nhìn cuốn hút, diễn xuất cũng ngày càng tiến bộ”.

- “Mới coi Út Lan 2, bạn này diễn xuất tự nhiên mà bả đẹp trong veo luôn đó”.

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Theo Hải My

Thanh Niên Việt

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