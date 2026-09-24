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Duy Mạnh trở về sau ca phẫu thuật chấn thương, xúc động ôm chầm lấy con gái

| | Lifestyle

Duy Mạnh cùng vợ đã trở về Việt Nam sau ca phẫu thuật chấn thương tại Mỹ.

Đêm ngày 23/9, trung vệ Đỗ Duy Mạnh cùng bà xã Nguyễn Quỳnh Anh đã chính thức đáp chuyến bay trở về Việt Nam sau chuyến đi phẫu thuật chấn thương tại Mỹ. Ngay tại sân bay, người thân cùng các con đã có mặt từ sớm để chào đón hai vợ chồng trở về. Dù chân chưa thể đi lại bình thường và phải di chuyển trên xe lăn với sự hỗ trợ đẩy từ bà xã, Duy Mạnh không giấu nổi sự xúc động khi rạng rỡ ôm chặt cô con gái nhỏ Cony vào lòng. Khoảnh khắc gia đình đoàn tụ ấm áp chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất giúp nam cầu thủ có thêm động lực trong chặng đường sắp tới.

Trước đó, Duy Mạnh đã trải qua ca phẫu thuật sụn chêm đầu gối thành công tại Mỹ. Trong suốt thời gian điều trị ở đây, Quỳnh Anh luôn sát cánh tận tụy chăm sóc chồng từng bữa ăn, sinh hoạt hằng ngày và hỗ trợ anh di chuyển.

Theo đánh giá từ các chuyên gia y tế, Duy Mạnh sẽ cần khoảng từ 6 đến 9 tháng để phục hồi hoàn toàn. Khoảng thời gian này đồng nghĩa với việc anh nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong phần lớn mùa giải 2026/2027 và bỏ lỡ chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 cùng Đội tuyển Quốc gia. Đây không phải lần đầu tiên trung vệ sinh năm 1996 đối mặt với thử thách lớn trong sự nghiệp, vào năm 2020, anh từng sang Singapore phẫu thuật đứt dây chằng chéo trước và kiên trì mất gần một năm để trở lại phong độ đỉnh cao.

Duy Mạnh đang tích cực phục hồi

Dù chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, bản lĩnh của một trung vệ dạn dày kinh nghiệm cùng sự đồng hành, cổ vũ từ gia đình chắc chắn sẽ giúp Đỗ Duy Mạnh sớm vượt qua giai đoạn này để trở lại với sân cỏ.

Theo Tiên Tiên

Phụ Nữ Mới

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