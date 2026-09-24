Ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục cho xây một "trường học" thuộc dạng hiếm có ở Việt Nam giữa khu vực lạnh -4 độ C quanh năm: Nằm trong quần thể rộng 5 ha, tương tự cách Dubai, Singapore đang làm

Những năm gần đây, các tổ hợp giải trí quy mô lớn tại Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều loại hình vốn trước đây du khách thường phải ra nước ngoài mới có cơ hội trải nghiệm. Tại Vinhomes Green Paradise ở Cần Giờ, TP.HCM, câu chuyện này còn được đẩy xa hơn khi một “mùa đông” nhân tạo đang được phát triển ngay giữa vùng biển nhiệt đới Nam Bộ.

Theo chủ đầu tư, Công viên Tuyết thuộc VinWonders Cần Giờ có quy mô khoảng 5 ha, với núi tuyết nhân tạo cao 68 m và môi trường nhiệt độ được giới thiệu duy trì ở khoảng -4 độ C quanh năm. Bên trong không chỉ có các hoạt động chơi tuyết, trượt băng hay trượt ski, mà còn xuất hiện một hạng mục mang tên Snow Queen School.

Ảnh phối cảnh toàn cảnh Công viên Tuyết thuộc VinWonders Cần Giờ (Ảnh tạo bởi AI)

Một “trường học” giữa thế giới tuyết 5 ha

Snow Queen School nằm trong khu vực được giới thiệu với tên gọi “Vương quốc Bà chúa Tuyết”. Theo thông tin từ chủ đầu tư, khu vực này được xây dựng với rừng thông, lâu đài băng, các tác phẩm điêu khắc băng và những không gian dành cho vận động trên tuyết. Với người lần đầu tiếp xúc các môn thể thao mùa đông, Snow Queen School sẽ là nơi làm quen với những kỹ thuật cơ bản trước khi thử sức ở các đường trượt khó hơn.

Mô hình tại đây đây gần hơn với ski school thường xuất hiện tại những khu nghỉ dưỡng hoặc công viên tuyết lớn trên thế giới: người chơi được hướng dẫn trước, sau đó mới chuyển sang khu vực trượt phù hợp với trình độ.

Điểm này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh ski vẫn là môn thể thao tương đối xa lạ với số đông người Việt. Việt Nam trước đây từng có những khu vui chơi tuyết bố trí người hướng dẫn. Snow Town Sài Gòn, chẳng hạn, từng có dốc tuyết và huấn luyện viên hỗ trợ khách làm quen với cách trượt. Tuy nhiên, những mô hình như vậy chủ yếu vẫn thiên về vui chơi, trong khi một khu huấn luyện được đặt ngay trong quần thể tuyết quy mô lớn, kết nối trực tiếp với hệ thống đường trượt nhiều cấp độ, vẫn thuộc dạng hiếm gặp tại Việt Nam.

Hiện chủ đầu tư chưa công bố diện tích riêng của Snow Queen School, số lượng lớp học, huấn luyện viên, thời lượng.... Những thông tin đã được hé lộ mới dừng ở chức năng cốt lõi: hướng dẫn người mới làm quen kỹ thuật để đủ tự tin trước khi chuyển sang đường trượt khó hơn.

Với người chưa từng mang một đôi ván ski, việc bước thẳng lên dốc có thể không đơn giản như hình dung. Trượt tuyết đòi hỏi người chơi phải tự kiểm soát tốc độ, hướng di chuyển và quan trọng nhất là khả năng dừng lại.

Chính vì vậy, tại các ski school trên thế giới, bài học nhập môn thường bắt đầu bằng những thao tác tưởng rất cơ bản. Người học phải làm quen với ván và giày, cách đứng, giữ trọng tâm, trượt ở tốc độ thấp rồi mới học phanh và đổi hướng.

Cách tổ chức này cho thấy một ski school không chỉ làm nhiệm vụ “dạy chơi” mà còn là lớp an toàn đầu tiên trước khi du khách vào đường trượt. Thay vì để một người chưa từng đứng trên tuyết tự tìm cách xử lý khi ván tăng tốc, họ được học từ đầu cách kiểm soát chuyển động của mình.

Nếu Snow Queen School tại Cần Giờ vận hành theo đúng định hướng đã công bố, đây cũng sẽ là vai trò đáng chú ý nhất của hạng mục này: tạo một khoảng chuyển giữa trải nghiệm ngắm tuyết và việc thực sự tham gia môn thể thao trên tuyết.

Dubai, Singapore đã biến các lớp học ski thành trải nghiệm quanh năm

Điều thú vị là việc mở trường trượt tuyết tại những nơi không có điều kiện tự nhiên cho môn thể thao này đã xuất hiện từ lâu.

Ski Dubai hiện vận hành hệ thống lớp từ Discovery, Beginner tới nhiều cấp Intermediate và Advanced. Trẻ em, người lớn hay người đã có kinh nghiệm đều có chương trình riêng. Nhờ khu tuyết trong nhà, việc học ski có thể diễn ra ngay giữa sa mạc và không phụ thuộc mùa.

Singapore còn là ví dụ gần Việt Nam hơn về điều kiện khí hậu. Singapore Ski & Snowboard Academy tổ chức chương trình theo nhiều cấp độ ngay trong nhà. Người hoàn toàn mới bắt đầu với thiết bị, an toàn, tư thế và thăng bằng; sang cấp Beginner mới học kiểm soát tốc độ, đổi hướng và nối các vòng cua. Các cấp cao hơn tiếp tục với parallel skiing, carving và những kỹ thuật phức tạp hơn. Khác Dubai, hệ thống ở Singapore sử dụng máy mô phỏng dốc để học viên luyện kỹ thuật trước khi tới những khu tuyết thật.

Ảnh Ski Dubai

Ảnh Ski Dubai

Sự xuất hiện của những mô hình này cho thấy người sống tại một quốc gia nhiệt đới không nhất thiết phải chờ tới chuyến đi Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu mới bắt đầu học ski.

Đó cũng là điểm khiến Snow Queen School trở thành một hạng mục đáng chú ý trong Công viên Tuyết Cần Giờ. Nếu được hoàn thiện đúng phương án chủ đầu tư đang giới thiệu, giữa một thế giới tuyết rộng khoảng 5 ha, lạnh khoảng -4 độ C quanh năm, du khách không chỉ đến để nhìn và chạm vào tuyết. Những người chưa từng đứng trên ván còn có thể bắt đầu từ những kỹ năng cơ bản, trước khi tự mình bước lên đường trượt