Nhiều cái tên của hàng không Việt Nam đồng loạt đón tin vui: Chủ tịch sinh năm 1995 mua cùng lúc 50 chiếc máy bay, hãng trẻ nhất sở hữu máy bay thứ 20 sau chưa đầy 1 năm khai thác

Hãng bay của Chủ tịch sinh năm 1995 thỏa thuận mua cùng lúc 50 máy bay

Ngày 10/9 tại Paris, Vietravel Airlines và Airbus đã trao thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới, gồm 20 chiếc A220 và 30 máy bay thuộc dòng A321, dự kiến bao gồm A321neo và A321XLR. Số máy bay này phục vụ chiến lược phát triển trung và dài hạn của hãng, với kế hoạch bàn giao bắt đầu từ năm 2029, theo Báo Điện tử Chính phủ.

Đứng đầu Vietravel Airlines hiện nay là ông Đỗ Vinh Quang, Chủ tịch HĐQT hãng. Theo thông tin từ T&T Group, ông sinh ngày 4/2/1995 và được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines từ tháng 4/2025.

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang trao thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới cùng đại diện Airbus

Đáng chú ý, kế hoạch dài hạn với 50 máy bay không phải tín hiệu tăng trưởng duy nhất của hãng trong tháng 9. Ngày 22/9, Cục Hàng không Việt Nam thông tin Vietravel Airlines vừa chính thức tiếp nhận thêm Airbus A321 mang số hiệu VN-A292, cấu hình 228 ghế. Tàu bay dự kiến được đưa vào khai thác từ ngày 1/10 sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Cũng từ đầu tháng 10, hãng dự kiến mở hai đường bay TP.HCM - Hải Phòng và TP.HCM - Thanh Hóa, đồng thời đang hoàn thiện kế hoạch khai thác thường lệ Hà Nội - Thâm Quyến.

Như vậy, trong khi đơn hàng lớn hướng tới giai đoạn từ năm 2029, Vietravel Airlines vẫn đang bổ sung tàu bay ngay trong hiện tại để tăng năng lực khai thác. Hai động thái diễn ra gần như song song cho thấy hãng đang chuẩn bị cho cả nhu cầu trước mắt lẫn kế hoạch mở rộng dài hạn.

Không chỉ ký thỏa thuận mua thêm máy bay, Vietravel cũng vừa đón ngay 1 tân binh gia nhập vào đội bay

Mới bay thương mại 10 tháng, Sun PhuQuoc Airways đã có tàu bay thứ 20

Nếu Vietravel Airlines gây chú ý bởi con số 50 máy bay trong kế hoạch tương lai, Sun PhuQuoc Airways lại tạo dấu ấn bằng tốc độ tăng đội tàu thực tế.

Ngày 21/9, hãng chính thức tiếp nhận tàu bay thứ 20, chiếc Airbus A321LR mang số hiệu VN-A926. Dấu mốc này xuất hiện chỉ khoảng 10 tháng sau chuyến bay thương mại đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways.

VN-A926 đồng thời là chiếc A321LR thứ hai trong kế hoạch sở hữu 10 máy bay cùng loại của hãng. Theo Sun Group, 8 tàu còn lại dự kiến tiếp tục gia nhập đội bay, từng bước phục vụ kế hoạch khai thác những thị trường tầm trung như Nhật Bản, Kazakhstan và một số thành phố của Nga.

Sun PhuQuoc Airways chính thức đón máy bay thứ 20 chỉ sau 10 tháng chính thức khai thác

Chỉ hai ngày trước khi chạm mốc 20 tàu bay, Sun PhuQuoc Airways còn được Skytrax vinh danh "Hãng hàng không nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á 2026", đồng thời đứng thứ 99 trong bảng World's Top 100 Airlines và thứ 5 ở hạng mục World's Most Improved Airlines, theo thông tin Sun Group công bố ngày 19/9.

Với một hãng mới có khoảng 10 tháng khai thác thương mại, tốc độ tăng đội tàu cùng kế hoạch đưa những dòng máy bay có tầm bay xa hơn vào vận hành là dấu hiệu cho thấy mục tiêu của hãng không chỉ dừng ở các đường bay nội địa.

Không chỉ các hãng trẻ, những tên tuổi lớn cũng đang tăng tốc

Bức tranh tích cực của thị trường hàng không Việt Nam thời gian gần đây không chỉ đến từ những hãng mới.

Ngày 14/9, Vietnam Airlines và Airbus trao Biên bản ghi nhớ về việc Airbus chào bán 5 máy bay A350-900, dự kiến được giao trong giai đoạn 2033-2034. Theo Cục Hàng không Việt Nam, đây là một phần trong kế hoạch đầu tư 30 máy bay thân rộng sau năm 2030 của hãng hàng không quốc gia nhằm tăng năng lực khai thác các đường bay tầm xa.

Trước đó, tháng 7/2026, Vietnam Airlines cũng ký thỏa thuận với ba công ty cho thuê máy bay để bổ sung 19 Boeing 737 MAX 8, dự kiến toàn bộ được bàn giao trong năm 2028.

Vietnam Airlines và Airbus trao Biên bản ghi nhớ về việc Airbus chào bán 5 máy bay A350-900

Ở một hướng khác, Vietjet tiếp tục mở rộng mạng quốc tế. Tháng 8, hãng cùng Sân bay Quốc tế Western Sydney công bố đường bay thẳng TP.HCM - Western Sydney, mở thêm một kết nối giữa Việt Nam và Australia.

Những bước đi này xuất hiện trong bối cảnh nhu cầu hàng không tiếp tục tăng. Theo Cục Hàng không Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2026, toàn thị trường phục vụ 45,49 triệu lượt hành khách, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Riêng khách quốc tế đạt 26,2 triệu lượt, tăng 15,4%. Các hãng Việt Nam hiện khai thác 109 đường bay quốc tế tới 22 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Vì thế, việc nhiều hãng cùng lúc bổ sung tàu bay, đặt hàng cho những năm tiếp theo và mở thêm đường bay có thể xem là tín hiệu tích cực với thị trường. Khi năng lực đội bay tăng lên, các hãng có thêm dư địa để tăng tần suất, mở điểm đến mới và mang tới nhiều lựa chọn hơn cho hành khách.

Dù vậy, những kế hoạch hàng chục máy bay sẽ cần nhiều năm để hiện thực hóa và còn phụ thuộc vào năng lực tài chính, nhân sự, bảo dưỡng cũng như hạ tầng sân bay. Nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại, chuỗi động thái liên tiếp từ Vietravel Airlines, Sun PhuQuoc Airways, Vietnam Airlines hay Vietjet cho thấy hàng không Việt Nam đang không chỉ phục hồi về nhu cầu, mà còn bắt đầu chuẩn bị nguồn lực cho một giai đoạn phát triển tiếp theo.