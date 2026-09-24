Chế Linh U90 leo bộ lên đỉnh Yên Tử: "Non sông đất nước hùng vĩ quá"

Mới đây, danh ca Chế Linh đã chia sẻ về hành trình đi thăm Yên Tử của mình. Đây là hành trình trong chuyến du hành khắp Việt Nam của ông.

Trước đó, Chế Linh đã có hành trình khám phá nhiều địa danh trên cả nước, từ Phú Quốc, Cà Mau, TP.HCM đến Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình, Hà Nội, Ninh Bình... và Hà Giang – điểm cực Bắc của Tổ quốc.

Trong hành trình này, chuyến đi Yên Tử gây chú ý bởi địa hình nhiều dốc, quãng đường lên núi khá vất vả ngay cả với người trẻ.

Dù đã sử dụng cáp treo đến chùa Hoa Yên, Chế Linh vẫn phải đi bộ một đoạn đường dài để lên Chùa Đồng.

Ở tuổi U90, nam danh ca vẫn quyết tâm tự mình chinh phục quãng đường này. Ông nói: "Tôi đã từng đi Yên Tử một lần nhưng leo bộ hoàn toàn. Lần này có cáp treo để đi một nửa chặng đường nên chắc sẽ đỡ mệt hơn.

Hôm nay trời rất đẹp, đẹp vô cùng. Hôm qua, mấy người bạn tôi khuyên không nên đi vì trời nắng lắm, sẽ bị cháy da. Tôi đã đen rồi mà còn cháy nữa thì không thấy Chế Linh đâu hết. Nhưng tôi lại thấy trời rất đẹp.

Tôi đi cáp treo tới chùa Hoa Yên rồi đi bộ tuần tự qua các điểm để lên tới Chùa Đồng. Dù rất cao nhưng tôi vẫn phải đi. Mục đích của tôi tới đây là phải lên được tới đỉnh để vái lạy thần linh, cầu nguyện cho tôi có được sức khỏe để còn đi tiếp.

Lên được tới trên cao rồi nhìn xuống mới thấy non sông đất nước thật hùng vĩ, giá trị vô cùng. Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã chọn nơi này để tu hành, thật lý tưởng.

Tôi phải công nhận là, không đi thì không thấy, phải đi rồi mới thấy quá giá trị. Không chỉ riêng người Việt mình mà với người nước ngoài cũng giá trị và đẹp. Thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta những cảnh sắc quá đẹp trên mảnh đất hình chữ S này.

Vài năm trước tôi đi bộ ở đây khó khăn hơn. Bây giờ nhà nước đã làm lại con đường này cho dễ đi hơn, không phải đi trên tảng đá như trước. Tôi có tuổi nên cứ đi chút xíu lại nghỉ, mong mọi người thông cảm.

Cách đây mấy năm tôi khỏe hơn nhưng ở tuổi này mà còn đi được là may mắn lắm rồi. Lên được tới đây tôi mới thấy xứng đáng".