NSƯT Ngọc Quỳnh cưới lần ba

Tối 23/9, đám cưới NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh diễn ra tại một nhà hàng ở Hà Nội với khoảng 400 khách mời. Trong video Thùy Anh đăng tải, Ngọc Quỳnh thể hiện sự hồi hộp, căng thẳng.

“Tôi bồi hồi xúc động, xao xuyến. Anh em bạn bè khắp nơi trên cả nước, thậm chí ở nước ngoài về dự đám cưới”, Ngọc Quỳnh chia sẻ.

Thùy Anh nhắn nhủ: “Hãy tận hưởng từng giây phút này đi vì không xảy ra thêm lần nào nữa”.

Trước đó, nữ diễn viên cho biết Ngọc Quỳnh “thao thức đến sáng” khi nghĩ về ngày cưới. Thùy Anh nói cô nhiều lần tưởng tượng cảnh bước lên lễ đường. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc nói bất kỳ điều gì, nước mắt đã rưng rưng.

Trước ngày cưới, Ngọc Quỳnh và Thùy Anh thực hiện nhiều bộ ảnh, trong đó có một bộ được chụp tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Đám cưới NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh diễn ra từ 18h30, khai tiệc lúc 19h, sau đó là thời gian giao lưu. Chia sẻ trước ngày cưới, Ngọc Quỳnh nói chuyện tình với Thùy Anh bắt đầu từ sân khấu Nhà hát Kịch Hà Nội - nơi cả hai cùng công tác và gặp nhau.

Theo nam diễn viên, anh và Thùy Anh bắt đầu từ tình nghề, tình nghĩa rồi phát triển thành tình yêu. Hai người đi qua những năm tháng tuổi trẻ, vui buồn và giai đoạn không dễ dàng.

Ngọc Quỳnh cho rằng sự thấu hiểu, những lần cùng nhau vượt qua khó khăn và việc cả hai vẫn lựa chọn nhau đã khiến mối quan hệ đi đến ngày hôm nay. “Không còn là hai người cùng bước trên sân khấu mà là hai người cùng bước qua cuộc đời. Có lẽ đây là suất diễn đặc biệt nhất của chúng mình”, anh chia sẻ.

Hai diễn viên bày tỏ sự hồi hộp, xúc động trước ngày cưới.

Cả hai công khai chuyện tình cảm từ tháng 6/2024. Ngọc Quỳnh cho biết anh và Thùy Anh hòa hợp trong nhiều khía cạnh, từ công việc, tình cảm đến cách nuôi dạy con và ứng xử với gia đình hai bên.

Thùy Anh từng trải qua một cuộc hôn nhân, có con trai riêng 15 tuổi. Ngọc Quỳnh hai lần ly hôn và có ba người con. NSƯT Ngọc Quỳnh sinh năm 1980, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Anh từng công tác tại Đoàn kịch Công an Nhân dân, Nhà hát Tuổi trẻ trước khi chuyển về Nhà hát Kịch Hà Nội.

Nam diễn viên được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Hoa hồng trên ngực trái, Đi qua ngày giông bão, Tin vào điều không thể, Tình yêu không hẹn trước, Biệt dược đen, Hoa vương... Anh được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2024.

Thùy Anh sinh năm 1987, cùng công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng tham gia các phim Nhà trọ Balanha, Phóng viên thử việc, Xúc xắc tình yêu, Tìm lại ngày đã mất, Sắc màu phái đẹp, Góc phố muôn màu...