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Cuộc sống của Khởi My sau 8 năm kết hôn và rời xa showbiz

| | Lifestyle

Từng là cái tên nổi như cồn trên sân khấu nhạc trẻ, Khởi My bỗng ngừng ca hát sau khi kết hôn và trở thành một game thủ kiêm streamer chuyên livestream về game.

Ca sĩ Khởi My bắt đầu bước vào nghệ thuật sau khi giành ngôi Quán quân Tiếng hát học đường 2007. Cô nhanh chóng trở thành ca sĩ nổi tiếng được nhiều khán giả trẻ yêu thích với loạt ca khúc như Vì sao, Gửi cho anh, Người yêu cũ... Năm 2013, Khởi My chiến thắng cuộc thi Gương mặt thân quen mùa đầu tiên.

Ngoài khả năng ca hát, Khởi My còn thành công khi làm MC, diễn viên, tham gia gameshow... Thập niên 2010, cô vươn lên trở thành một trong những nữ ca sĩ Teen Pop được yêu thích nhất tại Việt Nam. Giai đoạn 2014-2018, giọng ca sinh năm 1990 liên tục chạy show, từng được báo chí nhắc đến với mức cát-sê khoảng 30-50 triệu đồng mỗi show, thậm chí cao hơn ở một số sự kiện lớn.

Năm 2017, Khởi My kết hôn với ca sĩ Kelvin Khánh - kém cô 4 tuổi.

Khởi My hạn chế hoạt động showbiz sau khi kết hôn.

Sau khi cưới, Khởi My tạm ngừng ca hát để tập trung vào công việc streamer (phát sóng trực tiếp), thường xuyên livestream chơi game và trò chuyện với người hâm mộ. Thỉnh thoảng, Khởi My xuất hiện tại các đêm nhạc phòng trà, sự kiện thân thiết của người quen.

Nữ ca sĩ bộc bạch rằng cô cảm thấy không còn phù hợp với môi trường showbiz: “Không phải Khởi My rời showbiz mà là khi mà mình làm nghề đến một thời gian nhất định thì bắt đầu nhận ra rằng là sẽ có những bạn thuộc tốp sau rất giỏi và mình không còn phù hợp nữa. Hát thì hát thôi chứ mình không còn cố gắng đu theo để tạo hit hoặc là làm một cái gì đó vượt qua sức của mình”.

Đến năm 2023, Khởi My bất ngờ xuất hiện trong The Masked Singer Vietnam. Cô chia sẻ lý do không hoạt động nghệ thuật là do đã lấy chồng. Sau khi cưới, Kelvin Khánh mua cho cô một dàn máy chơi game hiện đại. Từ đây, Khởi My bắt đầu sự nghiệp game thủ và livestream để chơi game cùng khán giả.

Cô cũng cho biết mình chuẩn bị trở lại với sân khấu và người hâm mộ, đang trong quá trình thu âm bài hát mới thì được mời tham gia The Masked Singer Vietnam và cô quyết định mượn chương trình làm nơi biểu diễn đầu tiên sau nhiều năm ngừng hoạt động.

Năm 2023, Khởi My bất ngờ tái xuất trong “The Masked Singer Vietnam”.

Những năm qua, Khởi My không còn xuất hiện dày đặc trong các hoạt động giải trí; ưu tiên cuộc sống riêng và những sở thích cá nhân thay vì chạy show liên tục. Cô dành nhiều thời gian cho gia đình, tập luyện, livestream. Gần đây, Khởi My gây chú ý khi chia sẻ một số video đời thường sau nhiều tháng im ắng trên mạng xã hội. Sự trở lại của giọng ca “Người yêu cũ” thu hút nhiều bình luận của khán giả.

Ở tuổi 36, nữ ca sĩ vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Cô trung thành với phong cách thời trang nhí nhảnh và năng động quen thuộc. Đây cũng là lý do Khởi My được nhiều người nhận xét không hề thay đổi so với thời còn nổi tiếng.

Nữ ca sĩ vẫn giữ nhan sắc trẻ trung ở tuổi 36.

Dù ít ra mắt sản phẩm âm nhạc hay tham gia sự kiện, Khởi My vẫn giữ được sức hút với khán giả. Cô thỉnh thoảng cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội, giao lưu với người hâm mộ. Mỗi lần xuất hiện, nữ ca sĩ thường gây chú ý bởi phong cách giản dị, năng lượng vui vẻ và gương mặt gần như không thay đổi nhiều sau nhiều năm.

Trong 8 năm hôn nhân, Khởi My và Kelvin Khánh từng nhiều lần vướng tin đồn ly dị, song nữ ca sĩ lên tiếng phủ nhận. Hiện họ chưa có kế hoạch sinh con. Khởi My từng tiết lộ gia đình hai bên ủng hộ và tôn trọng điều này.

Theo Ngọc Thanh/VTCnews

VTC News

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