Nam NSND đình đám bỏ TP.HCM về bán cà phê, đồ ăn sáng ở đường Nguyễn Trung Trực, An Giang

Từ "Hai Lúa" màn ảnh đến NSND đình đám

NSND Thanh Nam sinh năm 1958, xuất thân từ miền Tây và sớm gắn bó với nghệ thuật cải lương. Ông bắt đầu tiếp xúc với sân khấu TP.HCM từ những năm 1980, khi Đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang lên thành phố lưu diễn. Những chuyến đi ấy giúp tài năng của Thanh Nam được các bầu show, đơn vị biểu diễn và hãng phim tại TP.HCM chú ý.

Khi cải lương dần gặp khó khăn, Thanh Nam chuyển sang hoạt động mạnh ở lĩnh vực hài và phim ảnh. Ông từng chạy nhiều show trong một đêm tại TP.HCM, đồng thời được các hãng đĩa và hãng phim mời hợp tác. Từ cuối thập niên 1980, ông đã liên tục xuất hiện trong các bộ phim truyền hình, sau đó trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh.

Dấu ấn lớn nhất của Thanh Nam có lẽ là hình tượng người nông dân Nam Bộ. Với Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa, tên tuổi ông gần như gắn chặt với nhân vật này. Nhiều khi khán giả không nhớ tên Thanh Nam nhưng chỉ cần nhắc "Hai Lúa" thì phần lớn đều nhận ra. Sau thành công của vai Hai Lúa, Thanh Nam còn nhận hàng chục vai khác có hoàn cảnh tương tự, trong các phim Về quê cưới vợ, Tay chơi miệt vườn, Bác Ba Phì thời @…

Không chỉ đóng phim, ông còn có thời gian dài giữ vai trò Trưởng Đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang. Năm 2018, sau khi nghỉ hưu, NSND Thanh Nam vẫn tiếp tục tìm cách duy trì hoạt động cải lương và từng thành lập đoàn hát xã hội hóa mang tên mình.

Hình ảnh đời thường của nghê sĩ Thanh Nam

Những năm gần đây, dù đã ở tuổi gần 70, Thanh Nam vẫn hoạt động nghệ thuật. Ông tham gia phim ảnh, các chương trình cải lương và làm giám khảo nhiều cuộc thi lớn. Năm 2025, ông trở lại ghế giám khảo Chuông vàng vọng cổ mùa thứ 20, cuối năm 2025 tiếp tục tham gia chấm Bông lúa vàng.

Đáng chú ý, thay vì chuyển nhà lên TP.HCM như nhiều nghệ sĩ khác, Thanh Nam vẫn chọn Rạch Giá làm nơi sinh sống. Ông từng lý giải rằng mình đã quen cuộc sống nơi đây, có tình cảm với bạn bè, đồng nghiệp và những người từng gắn bó với Đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang.

Lựa chọn ấy cũng giúp Thanh Nam có thêm thời gian dành cho gia đình và công việc kinh doanh. Được biết, nam nghệ sĩ hiện mở một quán cà phê ở đường Nguyễn Trung Trực, Rạch Giá, Kiên Giang cũ (nay thuộc An Giang).

Quán có diện tích rất rộng rãi, thoáng mát lên đến hàng nghìn m2, mặt tiền nằm trên tuyến đường đông đúc. Nơi đây phục vụ cà phê pha máy, các loại trà và điểm tâm ăn sáng với mức giá từ khoảng 18.000 đồng đến 50.000 đồng, rất thích hợp cho các buổi gặp gỡ bạn bè hoặc làm việc nhóm.

Về quê sống cùng vợ và con cháu trong biệt thự rộng nghìn m2

Xuất hiện với hình ảnh giản dị người nông dân giản dị trên màn ảnh, nhưng ở ngoài đời, NSND Thanh Nam lại sở hữu cơ ngơi khiến nhiều người bất ngờ. Căn nhà của ông tại Rạch Giá có diện tích lên tới khoảng hàng nghìn m2, gồm biệt thự, sân vườn, hòn non bộ, hồ cá Koi và nhiều cây cảnh.

Cơ ngơi này từng khiến đạo diễn Khương Dừa tới thăm đã ngỡ ngàng thốt lên: "Hai Lúa miền Tây nhà bự quá, còn bự hơn nhiều nhà Khương Dừa nữa".

Về đời tư, Thanh Nam có cuộc sống gia đình lâu năm bên nghệ sĩ cải lương Y Phương. Hai người từng cùng hoạt động tại Đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang và xuất hiện bên nhau trên sân khấu.

NSND Thanh Nam bày tỏ ông may mắn có bà xã đảm đang, luôn vun vén tổ ấm và chăm lo chu đáo cho các con. Nhờ hậu phương vững, nam nghệ sĩ có thể yên tâm theo đuổi con đường nghệ thuật, dành trọn tâm huyết cho sân khấu và màn ảnh.

Gia đình Thanh Nam hiện có ba thế hệ cùng sinh sống cùng một nhà, gồm con gái, con rể và cháu ngoại. Bà xã ông đảm nhận việc quản lý quán cà phê của gia đình, còn ông tập trung cho công việc nghệ thuật.

Nam nghệ sĩ và bà xã - nghệ sĩ cải lương Y Phương

Ở tuổi U70, NSND Thanh Nam vẫn còn đắt show phim ảnh. Ông giữ thói quen ở Rạch Giá, khi có công việc tại TP.HCM thì lên thành phố lưu trú, hoàn thành vai diễn rồi trở về nhà với vợ con.

Nam nghệ sĩ nói, ở tuổi này, điều ông coi trọng nhất không còn là tiền bạc hay sự nổi tiếng mà là sức khỏe và không khí gia đình. Sau mỗi lần đi quay, ông thường trở về quê, ít tụ tập bên ngoài và coi bữa cơm gia đình là khoảng thời gian quan trọng.

"Con cháu đuề huề, mình còn minh mẫn làm nghề nên không mong gì hơn. Niềm vui của tôi là mỗi ngày được chơi với cháu, tập thể dục, quây quần ăn bữa cơm đạm bạc", Thanh Nam tâm sự.