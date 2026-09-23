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MC Thanh Thanh Huyền vấp tranh cãi với phát ngôn về giỗ Tổ ngành Sân khấu: "Không phải ai cũng tham gia được, chỉ dành cho nghệ sĩ thôi”

| | Lifestyle

Phát ngôn của MC Thanh Thanh Huyền khiến netizen tranh cãi kịch liệt.

Mới đây, MC Thanh Thanh Huyền đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô tham gia cúng Giỗ Tổ Sân khấu. Xuất hiện trong trang phục màu trắng, nữ MC vui vẻ chia sẻ về ngày lễ đặc biệt của những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, biểu diễn và giải trí.

Tuy nhiên, ngay phần mở đầu đoạn clip, Thanh Thanh Huyền có phát ngôn khiến cư dân mạng bàn luận. Cô nói: "Ở Việt Nam có một ngày Tết mà không phải ai cũng tham gia được đâu nha, chỉ dành cho nghệ sĩ thôi, đó là ngày giỗ Tổ Sân khấu".

MC Thanh Thanh Huyền nói về ngày giỗ Tổ

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, phần bình luận nhanh chóng xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt ở cách dùng cụm từ "không phải ai cũng tham gia được" và "chỉ dành cho nghệ sĩ" khiến cư dân mạng cho rằng cách nữ MC diễn đạt ở phần mở đầu dễ gây cảm giác "bề trên".

Có người bình luận: "Làm gì mà không phải ai tham gia cũng được", cho rằng việc tổ chức giỗ Tổ Sân khấu dành cho giới nghệ sĩ không đồng nghĩa với chuyện những người ngoài ngành không thể tham gia hoặc tìm hiểu về ngày lễ này.

Bên cạnh những ý kiến phản ứng, cũng có người cho rằng câu nói của Thanh Thanh Huyền có thể chỉ nhằm nhấn mạnh ý nghĩa riêng của ngày giỗ Tổ đối với những người hoạt động nghệ thuật. Dẫu vậy, nhiều netizen vẫn góp ý cho Thanh Thanh Huyền rằng ngày giỗ Tổ ngành sân khấu không chỉ dành cho nghệ sĩ mà còn dành cho những ai có công việc liên quan đến nghệ thuật như stylist, hậu đài, make-up,... Thế nên cách mở đầu "chỉ có nghệ sĩ tham gia" của nữ MC là chưa phù hợp.

Thanh Thanh Huyền (sinh năm 1996, quê Khánh Hoà) được biết đến là MC song ngữ nổi tiếng, đặc biệt là khả năng dẫn các chương trình dài hơi mà không cần kịch bản. Cô cũng từng lọt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và lọt top 20 chung cuộc Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023. Với bề dày thành tích trong suốt những năm tháng hoạt động và chăm chỉ cày job, Thanh Thanh Huyền được biết đến là "phú bà" khi sở hữu siêu xe, hay có bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ từ nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Trước đó, cô từng gây sốt với màn dẫn trôi chảy nội dung hơn 3.000 chữ, 75 tên riêng tại show thời trang Fashion Voyage the show 3 - Chasing The Sun năm 2021 mà không cần nhìn kịch bản. Thanh Thanh Huyền từng "cầm trịch" nhiều chương trình lớn như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Hoa hậu Thể thao Việt Nam, chung kết The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ...

Thanh Thanh Huyền nổi tiếng là MC song ngữ có khả năng dẫn dắt thông minh

Theo Liên Hoa

Phụ Nữ Mới

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