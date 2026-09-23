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Động thái của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My

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Cuộc sống của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My dạo này.

Sau những ồn ào cùng hơn hai năm kiên trì đồng hành bên nhau vượt qua khó khăn chấn thương, cuộc sống hiện tại của cầu thủ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My nhận được nhiều sự chú ý. Văn Hậu và vợ dạo này đang tận hưởng nhịp sống bình tĩnh, êm đềm và rất hài lòng với những gì mình đang có. Cặp đôi vừa chăm sóc con nhỏ (bé Lúa), vừa duy trì công việc cá nhân và thỉnh thoảng cùng nhau xách vali đi đến một vùng đất mới.

Mới đây nhất, chuyến đi Nhật Bản vào tháng 9/2026 của cặp đôi đã thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Sang đất nước mặt trời mọc để cổ vũ ông xã thi đấu, Doãn Hải My đã tranh thủ cùng Đoàn Văn Hậu khám phá những danh thắng nổi tiếng. Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu cũng chia sẻ chùm ảnh trải nghiệm lên trang cá nhân.

Vợ chồng Văn Hậu trước đó đã trải qua khoảng thời gian không hề dễ dàng. Ngay sau đám cưới cho đến tận những tháng cuối của thai kỳ, Doãn Hải My đã cùng chồng di chuyển liên tục qua nhiều quốc gia như Singapore, Thái Lan và Hàn Quốc để thăm khám, phẫu thuật và điều trị chấn thương kéo dài hơn hai năm. Hải My từng chia sẻ rằng ngày tiễn chồng sang Hàn Quốc phẫu thuật, dù cố giữ sự vững vàng để động viên anh, cô đã bật khóc vì lo lắng ngay khi chiếc xe vừa rời đi. Dẫu vậy, sự tận tụy cùng niềm tin bất diệt của cô dành cho bạn đời đã đơm hoa kết trái khi Đoàn Văn Hậu chính thức tái xuất sân cỏ vào tháng 8/2026.

Trải qua khoảng thời gian đầy biến động, Doãn Hải My dường như đã tìm được sự cân bằng trọn vẹn trong cuộc sống hôn nhân. Hằng ngày, bên cạnh việc làm mẹ và chăm sóc tổ ấm, cô vẫn đi học, duy trì hoạt động kinh doanh cũng như công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Cuộc sống của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My ở thời điểm hiện tại đầy ấm áp sau giai đoạn sóng gió.

Tình hình hiện tại của Đoàn Văn Hậu

Theo Tiên Tiên

Phụ Nữ Mới

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