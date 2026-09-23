Mỹ nhân phim giờ vàng VTV đi diễn 7 năm mới nổi tiếng, đóng chung với Doãn Quốc Đam, Mạnh Trường: "Tôi là minh chứng cho việc dậy thì không thành công"

Ngày 23/9, Phương Oanh chia sẻ trên trang cá nhân những hình ảnh của mình khi còn nhỏ đặt cạnh hai con Jimmy - Jenny.Bên dưới bài đăng, chính Phương Oanh tiếp tục để lại một bình luận thu hút sự chú ý. Cô viết: “Oanh là minh chứng cho việc ‘dậy thì không thành công’ đó mọi người. Ngày bé các nét rất vừa vặn nên tổng quan hài hoà, xinh xắn. Dậy thì các nét nó nở nang thế là thành bị thô ý, chán nhờ?”

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều bình luận từ khán giả. Không ít người dành lời khen cho ba mẹ con và nhận xét những hình ảnh ở hai thế hệ có nhiều điểm tương đồng. Màn “tự dìm” ngoại hình của Phương Oanh càng gây chú ý khi nhìn lại những bức ảnh cũ của cô.

Hình ảnh ngày bé được Phương Oanh chia sẻ và bình luận nữ diễn viên tự nói về bản thân (Ảnh FBNV)

Nữ diễn viên sinh năm 1989 tại Hà Nam. Loạt hình ảnh cho thấy từ thời đi học, Phương Oanh đã sở hữu gương mặt trái xoan, các đường nét khá cân đối. Trong những năm 2008-2011, cô hoạt động với vai trò người mẫu tự do trước khi chuyển hướng sang diễn xuất.

Những hình ảnh thời trẻ cũng cho thấy phong cách của Phương Oanh thay đổi khá rõ theo thời gian. Từ mái tóc dài, cách trang điểm đặc trưng của cuối thập niên 2000, nữ diễn viên dần xây dựng hình ảnh nữ tính, hiện đại hơn khi bước vào lĩnh vực phim ảnh.

Năm 2018, khi tên tuổi đang được chú ý với Quỳnh Búp Bê, Phương Oanh cũng công khai việc can thiệp thẩm mỹ. Cụ thể, nữ diễn viên chia sẻ cô sang Hàn Quốc thực hiện một số thay đổi ở mí mắt, mũi và đường nét gương mặt. Thời điểm đó, nữ diễn viên cho biết bản thân hài lòng và tự tin với diện mạo mới.

Từ một người mẫu tay ngang đến “Quỳnh Búp Bê”

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của phim truyền hình giờ vàng, Phương Oanh có xuất phát điểm là người mẫu và không được đào tạo diễn xuất bài bản.

Năm 2012 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi cô dừng công việc người mẫu để tập trung vào phim ảnh. Hoa bay là vai chính đầu tiên đáng chú ý của Phương Oanh. Trong phim, cô hóa thân thành Hoa - cô gái miền sơn cước bị lừa bán sang nước ngoài và phải trải qua nhiều biến cố. Để có được vai diễn này, Phương Oanh từng phải vượt qua nhiều vòng casting cùng các diễn viên chuyên nghiệp.

Sau bước khởi đầu ấy, Phương Oanh liên tục xuất hiện trong các phim như Gái già xì tin, Lời thì thầm từ quá khứ, Đối thủ kỳ phùng, Lặng yên dưới vực sâu hay Ngược chiều nước mắt. Đáng chú ý, vai Súa trong Lặng yên dưới vực sâu giúp cô nhận đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Cánh Diều.

Phương Oanh thời mới vào nghề (Ảnh FBNV)

Tuy nhiên, phải đến năm 2018, cái tên Phương Oanh mới thực sự phủ sóng rộng rãi nhờ vai Quỳnh trong Quỳnh Búp Bê cùng các diễn viên như Thanh Hương, Thu Quỳnh, Doãn Quốc Đam. Bộ phim khai thác đề tài nhạy cảm, nhân vật của Phương Oanh có số phận nhiều bi kịch và đòi hỏi nữ diễn viên thể hiện những trạng thái tâm lý phức tạp.

Chính Phương Oanh từng chia sẻ với báo chí rằng cô đã đi diễn khoảng 7 năm nhưng phải tới Quỳnh Búp Bê mới thực sự cảm nhận được sự nổi tiếng.

Sau bộ phim này, nữ diễn viên tiếp tục thay đổi hình tượng với cô giáo Uyên trong Cô gái nhà người ta, Thiên Trang của Lựa chọn số phận và đặc biệt là Phương Nam trong Hương vị tình thân. Nếu Quỳnh thường xuất hiện với vẻ mong manh, nhiều tổn thương thì Phương Nam lại cá tính, mạnh mẽ và có tạo hình gần gũi hơn.

Phương Oanh trong Quỳnh Búp Bê (Ảnh NSX)

Nhan sắc và hình tượng thay đổi sau hơn một thập kỷ

Sau Hương vị tình thân phát sóng năm 2021, Phương Oanh có quãng thời gian dài tạm rời phim trường để tập trung cho công việc riêng và gia đình. Cô sau đó trở thành mẹ của hai bé song sinh Jimmy - Jenny.

Năm 2025, Phương Oanh chính thức trở lại màn ảnh nhỏ sau khoảng 4 năm với Gió ngang khoảng trời xanh. Theo VTV, cô đảm nhận vai Mỹ Anh - người phụ nữ 35 tuổi, có gia đình và luôn muốn chu toàn mọi việc. Bộ phim lên sóng VTV3 từ tháng 8/2025, đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Phương Oanh sau thời gian vắng bóng.

Phương Oanh trong dự án truyền hình mới đây - Gió Ngang Khoảng Trời Xanh (Ảnh NSX)

Nếu đặt hình ảnh hiện tại bên những bức ảnh cách đây hơn hai thập kỷ, dễ thấy Phương Oanh đã trải qua nhiều thay đổi, từ kiểu tóc, phong cách trang điểm đến cách xây dựng hình ảnh. Trên màn ảnh, hành trình ấy cũng đi từ những cô gái trẻ có số phận nhiều biến cố đến hình tượng người phụ nữ trưởng thành, người vợ, người mẹ.



