Bác bỏ thông tin Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam

Chấn thương cổ chân trái khiến tiền vệ Nguyễn Quang Hải không thể cùng Đội tuyển Việt Nam tham dự chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026. Do nền tảng thể lực chưa bảo đảm trong quá trình điều trị và phục hồi, cầu thủ thuộc biên chế Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã chủ động xin phép không tập trung đợt này nhằm tránh nguy cơ tái phát.

Để nhanh chóng kiện toàn lực lượng và củng cố tuyến giữa, HLV trưởng Kim Sang Sik quyết định triệu tập bổ sung tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa (Becamex TP.HCM) – gương mặt trẻ từng vô địch U23 Đông Nam Á 2023, tham dự VCK U23 châu Á 2024 và từng đá chính trong chiến thắng 5-0 của ĐTQG trước Lào tại Vòng loại Asian Cup 2027.

Quang Hải vắng mặt trong đợt tập trung tháng 10 của tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF)

Thông tin về tin tức Quang Hải từ giã đội tuyển

Ngày 22/9, xuất hiện thông tin Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, VFF và CLB Công an Hà Nội xác nhận Quang Hải chấn thương và tạm thời vắng mặt ở đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 10 chứ không có chuyện từ giã đội tuyển quốc gia vào thời điểm này.

Theo tìm hiểu, Quang Hải đã có ý định dừng lại sự nghiệp thi đấu quốc tế với tuyển Việt Nam nhưng chưa phải thời điểm tháng 10. Anh cũng đã bày tỏ nguyện vọng của mình với HLV Kim Sang-sik, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã đưa ra lời khuyên cho Quang Hải và vẫn thuyết phục tiền vệ sinh năm 1997 tiếp tục thi đấu.